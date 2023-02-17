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МФЦ в Новосибирске сокращают количество окон

  • 17/02/2023, 16:00
Автор:
услуги МФЦ
При этом спрос на услуги центра, особенно «бумажные», растёт.

В новосибирских многофункциональных центрах сокращают количество окон для предоставления услуг населению. Также сокращению в текущем году подлежит количество окон для представителей малого и среднего предпринимательства. Такую информацию озвучивают в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

Как поясняет заместитель министра Виталий Шовтак, в первую очередь это связано с тем, что граждане, как и бизнес, стали активнее пользоваться цифровыми сервисами.

Общая тенденция такова, что количество услуг в электронном виде будет постоянно расти, говорит замминистра. Мы начинаем уже сокращать количество окон для бизнеса, потому что сейчас многие юрлица имеют возможность получить услуги в электронном виде. Если помните, в 2019 году был коллапс, когда МФЦ передали колоссальное количество государственных и федеральных услуг. Подозреваю, что пройдёт 1 – 2 года, и будем сокращать количество окон, потому что всё переходит в электронный вид.

В ближайшей перспективе, как сообщает чиновник, количество бизнесовых окон в МФЦ станет на два меньше (14 вместо ранее имеющихся 16), и работать они будут преимущественно для решения вопросов крупного бизнеса, к примеру, компаний-застройщиков.

В то же время, как как показывают данные проверок деятельности МФЦ областной Контрольно-счётной палатой, за последние два года наметилась тенденция увеличения количества услуг по линии МФЦ, при этом спрос на «бумажные» услуги превысил спрос на электронные.

В 2021 году оказание услуг физлицам выполнено на 138% в бумажной форме, на 159% в электронной, для юрлиц в бумажной форме на 105%, в электронной на 104%, сообщает аудитор Наталья Козлова. Плановые значения показателя в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличились. Количество бумажных услуг физлицам в бумажной форме в 2022 году увеличилось на 16%, в электронной на 13%. Количество заявителей увеличилось на 14%.

По информации Министерства экономразвития Новосибирской области, сеть МФЦ представляет из себя 42 филиала, 52 территориально обособленных подразделения, 8 мобильных офисов и 16 окон для бизнеса. Для приёма граждан действует 757 окон. В сети МФЦ работают 1,2 тыс человек. За 2022 год получено более 3 млн обращений. Доступ к услугам МФЦ имеют 92% населения Новосибирской области. Уровень удовлетворённости граждан работой МФЦ 99%. Финансирование сети МФЦ в 2022 году было увеличено на 42 млн руб, в 2023 – на 38,7 млн (индексация зарплаты сотрудников и увеличение материальных затрат).

 

Ранее редакция сообщала о новом сервисе в приложении «Госуслуги»

Фото: Flickr — Gensa Gensa

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : электронные госуслуги услуги МФЦ МФЦ для бизнеса многофункциональный центр


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