В мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис «Подтвержденное фото»

Пока сервис работает в экспериментальном режиме, уточнило Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

Нововведение даст возможность пользователям не брать с собой паспорт, если речь идет о каких-то простых ситуациях, например, чтобы в магазине подтвердить свой возраст.

— Чтобы загрузить в приложение подтвержденное фото, нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем, — отметили в в Минцифры РФ.

Обратиться к сервису будет возможно даже в отсутствие интернета. Боле того, в перспективе фото из паспорта в качестве «доверенного фото» заменит селфи.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, основное преимущество биометрических загранпаспортов в возможности отказаться от личного визита в МФЦ и получить все необходимые услуги в режиме онлайн.

Ранее редакция сообщала, что планируется введение «цифровых паспортов» на смартфонах в виде QR-кода.

Фото: скрин видео в телеграм-канале Минцифры