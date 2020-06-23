МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

Губернатор Андрей Травников подписал постановление, отменяющее ограничения в работе МФЦ – исключительно по предварительной записи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Записаться на получение государственных и муниципальных услуг можно непосредственно в филиалах, а также как и ранее – через Единую справочную службу «052», сайт и мобильное приложение.

Отмечается, что при посещении МФЦ граждан просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах.

Фото: Gensa Gensa