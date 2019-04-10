Мгновенные денежные переводы по системе быстрых платежей

В конце марта Банк «Левобережный» (ПАО) успешно прошел проверку в Национальной системе платёжных карт и был зарегистрирован для участия в Системе быстрых платежей.

Система быстрых платежей (СБП) – это сервис, позволяющий физическим лицам оперативно совершать денежные переводы в режиме 24/7 по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Важно, чтобы эти банки были подключены к СБП.

Совсем скоро возможность мгновенных денежных переводов с минимальной комиссией будет доступна всем частным клиентам Банка «Левобережный».

Доступ к системе будет осуществляться через мобильное приложение банка BL-online со смартфона или планшета (скачать приложение банка можно на Play Маркет или App Store), а также через интернет-банк с персонального компьютера. Для совершения быстрого перевода, нужно будет выбрать в меню пункт «перевод через СБП», счет, с которого будет произведен платеж, ввести номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком, деньги будут переведены и станут доступны получателю.

Основные преимущества такого способа перевода денежных средств – скорость, низкая стоимость, удобство и безопасность. Время зачисления средств на счёт получателя – менее 15 секунд. Для перевода денежных средств в личном кабинете на сайте банка или мобильном банке достаточно просто ввести номер телефона получателя.

На первом этапе сервисом можно будет воспользоваться для переводов между физическими лицами. В дальнейшем планируется реализовать возможность переводов по СБП в адрес юридических лиц, в том числе по QR-коду за товары или услуги.

Информация о запуске СБП в Банке «Левобережный» будет опубликована на официальном сайте. Следите за новостями.

Фото: редакции