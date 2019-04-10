 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Мгновенные денежные переводы по системе быстрых платежей

  • 10/04/2019, 16:32
Время зачисления средств на счёт получателя – менее 15 секунд.

Банк ЛевобережныйВ конце марта Банк «Левобережный» (ПАО) успешно прошел проверку в Национальной системе платёжных карт и был зарегистрирован для участия в Системе быстрых платежей.

Система быстрых платежей (СБП) – это сервис, позволяющий физическим лицам оперативно совершать денежные переводы в режиме 24/7 по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.  Важно, чтобы эти банки были подключены к СБП.

Совсем скоро возможность мгновенных денежных переводов с минимальной комиссией будет доступна всем частным клиентам Банка «Левобережный».

Доступ к системе будет осуществляться через мобильное приложение банка BL-online со смартфона или планшета (скачать приложение банка можно на Play Маркет или App Store), а также через интернет-банк с персонального компьютера. Для совершения быстрого перевода, нужно будет выбрать в меню пункт «перевод через СБП», счет, с которого будет произведен платеж, ввести номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком, деньги будут переведены и станут доступны получателю.

Основные преимущества такого способа перевода денежных средств – скорость, низкая стоимость, удобство и безопасность. Время зачисления средств на счёт получателя – менее 15 секунд. Для перевода денежных средств в личном кабинете на сайте банка или мобильном банке достаточно просто ввести номер телефона получателя.

На первом этапе сервисом можно будет воспользоваться для переводов между физическими лицами. В дальнейшем планируется реализовать возможность переводов по СБП в адрес юридических лиц, в том числе по QR-коду за товары или услуги.

Информация о запуске СБП в Банке «Левобережный» будет опубликована на официальном сайте. Следите за новостями.

Фото: редакции

Популярное с сайта

выявлено более 100 нарушений нецелевого использования земельного участка

В 2018 году выявлено более 100 нарушений нецелевого использования земельного участка

10/04/2019, 16:14
По фактам нецелевого использования земельных участков в прошлом году взыскано 832 тыс. рублей.
«КВАРТАЛ-ЭНЕРГО» приобрело автосалон ЗАО «Макс Моторс Проект»

«КВАРТАЛ-ЭНЕРГО» приобрело автосалон ЗАО «Макс Моторс Проект»

10/04/2019, 12:48
Имущество выставлялось на торги в рамках конкурсного производства компании.
Ипотечные сделки выросли в Новосибирской области почти на 30%

Ипотечные сделки выросли в Новосибирской области почти на 30%

10/04/2019, 11:13
Однако общее количество зарегистрированных ипотек в первом квартале 2019 года сократилось.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Новосибирская область привлекла в 2018 году 196 млрд рублей инвестиций

10/04/2019, 17:42

В Линево до конца года АИР планирует завести 8 резидентов

10/04/2019, 17:37

«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске

10/04/2019, 17:08

Горный могут включить в список ТОСЭР в ближайшее время

10/04/2019, 16:27

На что жалуются новосибирские предприниматели?

10/04/2019, 16:23

В 2018 году выявлено более 100 нарушений нецелевого использования земельного участка

10/04/2019, 16:14

«КВАРТАЛ-ЭНЕРГО» приобрело автосалон ЗАО «Макс Моторс Проект»

10/04/2019, 12:48

Ипотечные сделки выросли в Новосибирской области почти на 30%

10/04/2019, 11:13

Новосибирцам предлагают принять участие в реалити

10/04/2019, 10:34

Туроператоры недовольны ростом цен на авиабилеты Новосибирск-КНР

09/04/2019, 21:11

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска