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«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске

Предприятие пока не готово продавать весь объем произведенной на заводе продукции.
  • 10/04/2019, 17:08
«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске
Готовность предприятия «Мон’дэлис Русь» в ПЛП — около 97%.

— Готовность предприятия «Мон’дэлис Русь» в ПЛП — около 97%. Наш директор АО «Промышленно-логистический парк» с ними вчера общался. К сожалению, пока они откладывают запуск как минимум на год из-за общей экономической ситуации. Они считают, что огромный объем продукции, который они планируют производить, не готовы сбывать, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов.

Мон’дэлис Русь «заморозил» проект в ПЛП на год

Как сообщили редакции InfoPro54 в пресс-службе компании, в настоящее время мультикатегорийный завод «Мон’дэлис Русь» в Новосибирске находится в режиме консервации.

— Проектная мощность завода — около 50 000 тонн печенья и шоколада в год, инвестиции в проект составили 110 миллионов долларов США. Сроки запуска завода зависят от восстановления потребительского спроса, — говорится в ответе на запрос редакции. — Россия — приоритетный рынок для «Мон’дэлис Интернешнл», и данный завод — часть долгосрочной стратегии развития компании на этом рынке.

ООО «Мон’дэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelēz International) подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития и УК «ПЛП» осенью 2014 года. Строительство завода по производству кондитерских изделий компания планировала начать в ноябре, а его ввод первоначально был намечен на 3 квартал 2015 года.

Инвестор намеревался вложить в предприятие более 4 млрд рублей. Предполагалось, что на полную мощность — 50 тысяч тонн продукции в год — предприятие выйдет не позднее 2020 года. Ассортимент должен был состоять из таких брендов как Alpen Gold, Milka, «Юбилейное», «Медвежонок Барни», TUC. На заводе планировалось создать порядка 180 рабочих мест. Под строительство на территории ПЛП выделен участок площадью 36,9 га. В апреле 2016 года «Коммерсант», со ссылкой на координатора по внешним коммуникациям ООО «Мон’дэлис Русь» Андрея Самодина, сообщал, что здание завода готово приблизительно на 90%. Инвестиции в предприятие составили $110 млн. Спикер заявлял, что сроки запуска окончательно не утверждены и зависят от восстановления потребительского спроса.

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), 2018 год был лучшим для кондитерского рынка РФ после кризиса. Среднедушевое потребление кондитерских изделий в 2018 года установилось на уровне 24,6 кг в год на человека, и это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, однако он почти не изменился по сравнению с предшествующим 2017 годом (24,5 кг в год на человека).

— Потребление сладостей стало увеличиваться не столько в объемах, сколько в тратах. Если в 2017 году расходы на сладости среднего российского потребителя в год составляли около 7100 рублей, то в 2018 году они выросли до 7450 рублей. И рост цен здесь почти не при чем. В течение 2018 года в сумме все виды кондитерских изделий дорожали менее, чем на 1%. Основная причина — потребители постепенно перестали экономить и стали переключаться на более дорогие виды кондитерских изделий, например на шоколад, — говорится в исследовании компании.

В 2019 году эксперты ЦИКР не ожидают увеличения потребления и трат на сладости из-за роста цен и увеличения налоговой нагрузки.

По итогам 2018 года ЦИКР также ждет увеличения объемов выпуска кондитерских изделий в целом по стране на уровне 3,6% — до 3,76 млн тонн.

— Во многом этой динамике способствовало улучшение ситуации в сегментах мучных и шоколадных кондитерских изделий, растущих вслед за ростом потребления этого вида сладостей, — отмечается на сайте центра.

В 2019 году прирост производства, скорее всего, продолжится, хотя и не в такой динамике, как было в прошедшем году. И если отечественные потребители, вероятно, не будут увеличивать траты и объемы потребления, то российские игроки по-прежнему крайне заинтересованы в наращивании экспортных поставок, считают эксперты ЦИКР.

Фото с сайта АО ПЛП

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