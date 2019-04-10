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Горный могут включить в список ТОСЭР в ближайшее время

АИР ведет переговоры с тремя потенциальными резидентами территории опережающего развития.
  • 10/04/2019, 16:27
Горный могут включить в список ТОСЭР в ближайшее время

— Со дня на день мы ждем принятия решения по ТОСЭР Горный, — заявил замминистра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС.

Гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов отметил, что до получения официального статуса никакие соглашения с потенциальными резидентами не заключается. Однако, он отметил, что агентство ведет предварительные переговоры с тремя компаниями. Одна из них достаточно крупная.

Ранее отмечалось, что сроки появления ТОСЭР в Горном могут сдвинуться на конец 2019 года. 

Документы на присвоение поселку Горный статуса ТОСЭР Новосибирская область подала в министерство экономического развития в феврале 2018 года.

На заседании инвестсовета в октябре 2017 года замгендиректора ОАО «Агентство инвестиционного развития» («АИР») Вячеслав Радионов сообщал, что агентство заключило 4 соглашения с потенциальными резидентами о реализации проектов в ТОСЭР Горный. Первый — создание автоматизированного комплекса битумных терминалов, предназначенных для приема, хранения, перекачивания и дозирования битума в транспортные резервуары и емкости. Инициатором проекта выступало ООО «Битумные терминалы». Под проект была зарезервирована площадка 11 га. Инициатором второго проекта было московское ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей». Площадь участка — 4 га. На территории ТОСЭР также планировалась организация производства легковесного телоизоляционного строительного материала «Альдипор» компании ООО «Минерал»  (ранее реализовывала проект «Петрозит» — производство теплоизоляционного материала). Четвертый проект — строительство завода по утилизации нефтешламов на участке площадью 10 га. Инициатор ООО «Новые технологии Сибири». Это наукоемкое предприятие, которое входит в ГК «Сириус», создано в 2011 году. Приоритетным направлением деятельности является автоматизация предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.

Фото: сайт поселка Горный

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