Мигрант дал взятку полицейскому, чтобы отмазать родственника от уголовного дела

Гражданин Узбекистана, видимо, не знал российские законы и решил, что за 200 тысяч рублей может легко отмазать родственника тюрьмы. Находящийся в СИЗО брат очень хотел на свободу, а его обвиняли в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Умар* принес полицейскому деньги и попросил выпустить брата на свободу. Но что-то пошло не так.

― Должностное лицо сообщил о поступившем предложении своему руководству. Действия взяткодателя были зафиксированы сотрудниками правоохранительных органов и после передачи денег фигурант был задержан с поличным, ― прокомментировали в СУ СК по Новосибирской области.

В итоге Умар сам оказался за решеткой. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд признал мигранта виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.