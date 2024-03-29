Стало известно, что будет с домом, который строили 33 года в Новосибирске

Если перефразировать известную поговорку о том, что обещанного 3 года ждут, то по-сибирски срок можно смело умножать на 10.
Старейший долгострой с 33-летней историей получил новую жизнь. Здание на улице Ивлева, 160, наконец-то готово принять новоселов.
По словам министра строительства региона Алексея Колмакова, в процессе строительства объекта обанкротились два застройщика.
Первоначально дом возводила компания «Новосибирский завод конденсаторов», затем ООО «ЗЖБИ-7».
В 2006 году дольщики объединились и создали кооператив. Теперь все 100 дольщиков получат свое обещанное жилье.
На завершение объекта были выделены средства МИПов в размере почти 64 миллионов рублей, как сообщается в заявлении правительства Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что долгострой на Дуси Ковальчук сдали спустя 11 лет в Новосибирске.
Источник фото: Freepik/ Автор – freepik
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