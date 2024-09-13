Мигрантов оштрафовали на 400 тысяч за тяжелые фуры на новосибирских дорогах

В Новосибирской области попали под высокие административные штрафы за нарушение весового контроля и правил на дорогах региона гости из ближнего зарубежья. Нарушителей выявили во время рейда в Тогучинском районе, проведенного сотрудниками прокуратуры и ГАИ.

— Установлены факты нарушения правил перевозок грузов двумя гражданами Азербайджана, прибывшими на территорию Новосибирской области. Масса грузовых автомобилей, которыми они управляли, более чем в два раза превышала допустимую норму, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одному из водителей-нарушителей назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. В отношении другого административное дело находится на рассмотрении. Кроме того, оба мигранта оштрафованы за управление автомобилями без тахографов, диагностических карт и полиса ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что В Новосибирске у мигрантов-торговцев изъяли шесть тонн арбузов, фуру-длинномер и три грузопассажирских автомобиля в результате рейда на Гусинобродском шоссе.