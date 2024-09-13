Новосибирцы предпочитают копить, а не тратить

С начала года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Новосибирской области вырос на 36% и по итогам полугодия превысил 164 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года новосибирцы разместили в классические инструменты порядка 51,8 млрд рублей.
Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области рассказал, что поскольку с декабря 2023 года ключевая ставка держится на высоких значениях, частные клиенты понимают, что выгоднее копить, а не тратить, поэтому часть из них, например, предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады.
Фото: freepik, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru