Новосибирцы предпочитают копить, а не тратить

С начала года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Новосибирской области вырос на 36% и по итогам полугодия превысил 164 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года новосибирцы разместили в классические инструменты порядка 51,8 млрд рублей.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области рассказал, что поскольку с декабря 2023 года ключевая ставка держится на высоких значениях, частные клиенты понимают, что выгоднее копить, а не тратить, поэтому часть из них, например, предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады.