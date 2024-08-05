Четыре грузовика и 6 тонн бахчевых отобрали у мигрантов-торговцев в Новосибирске

В Новосибирске у торговцев фруктами изъяли 6 тонн продукции и 4 грузовых автомобиля в результате рейда на Гусинобродском шоссе.

Выявлением незаконной торговли занимались полицейские совместно с сотрудниками городской администрации.

— На Гусинобродском шоссе, 68 было выявлено скопление грузовых автомобилей и самодельных палаток, из которых шла незаконная продажа сельскохозпродукции и бахчевых культур. В результате незаконная торговля по этому адресу полностью пресечена, изъято и перемещено на специально оборудованные площадки 6 тонн товара, — отчитались в мэрии Новосибирска.

В городской администрации отметили, что кроме продуктов, у мигрантов-нарушителей забрали фуру-длинномер и три грузопассажирских автомобиля.

Ранее редакция сообщала о том, что у иностранных торговцев в октябрьском районе Новосибирска забрали 20 тонн опасных арбузов, валяющихся на земле.