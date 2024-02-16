«Мигранты ему не нравились»: на больничного электрика завели дело за экстримизм под Новосибирском

Жителя Тогучина Новосибирской области задержали оперативники ФСБ совместно с полицейскими после того, как обнаружили его комментарий под постом в соцсетях.
Как сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах, в одном из популярных новосибирских пабликов в «ВКонтакте» мужчина нелицеприятно высказался о мигрантах и предложил их наказывать. Пост был опубликован почти 3 года назад, однако, преступление удалось выявить только сейчас.
На сибиряка было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети «Интернет». Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
— Фигурант уголовного дела ранее был судим за кражу и угон. У него жена, ребенок маленький. Работает электриком в Тогучинской ЦРБ. Мигранты ему не нравились, — пояснил собеседник Infopro54.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске окружной военный суд приговорил за госизмену, участие в террористической деятельности и диверсии 22-летнего омича к 16 годам колонии.
Фото: freepik.com-senivpetro
Рубрики :
Регионы:
Теги :