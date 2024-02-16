6 млрд рублей вернулись в бюджет после раскрытия экономических преступлений в НСО

В условиях санкционной политики крайне важным направлением остается обеспечение экономической безопасности. На февральской сессии горсовета начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску Алексей Захаров рассказал, какие меры предпринимает ведомство по декриминализации отраслей экономики региона и города.

По его словам, поступления в бюджет от возмещения экономического ущерба в 2023 году превысили 6 млрд рублей.

— Среди приоритетов нашей работы остается защита бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на реализацию региональных программ, в том числе, в рамках нацпроектов, — добавил Алексей Захаров. — В 2023 году в бюджетной сфере региона выявлено 48 преступлений, из них 43 в сфере реализации нацпроектов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошли задержания по делу о нелегальных казино.