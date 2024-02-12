За госизмену и терроризм диверсанта приговорили к 16 годам в Новосибирске

В Новосибирске второй Восточный окружной военный суд огласил приговор 22-летнему жителю Омской области. Сибиряка обвиняли в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и диверсии.

— Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщила пресс-секретарь транспортной полиции Сибири Анна Щербакова.

22-летний Денис Шадрин был задержан сотрудниками ФСБ летом 2023 года по подозрению в поджоге объектов транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги.

Оперативники выяснили, что сибиряк являлся участником террористической организации. В одном из мессенджеров он получил предложение вступить в запрещённую в России организацию и выполнить задание террористической группировки. Чтобы доказать свою преданность и верность «кураторам», Шадрин поджег железнодорожный шкаф.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Государственная измена» и «Диверсия».

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске оперативники ФСБ задержали 18-летнего студента-программиста по подозрению в государственной измене.