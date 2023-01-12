Рекламодателям

Миллион россиян стали получать пенсии на карты ВТБ

  • 12/01/2023, 12:22
400 тысяч клиентов в прошлом году получили выплаты на карты банка впервые.

новости бизнесаВ 2022 году число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек.

— При этом 400 тысяч клиентов получили выплаты на карты банка впервые. За прошедший год им было зачислено более 200 млрд рублей, — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

В 2023 году банк намерен усилить взаимодействие с государственными органами, чтобы процесс получения выплат для пенсионеров становился еще более простым.

На сегодняшний день клиентам, получающим пенсию на карту банка, ВТБ ежемесячно начисляет проценты на остаток по счету, за свой счет оформляет страховки карт и счетов пенсионеров от мошенников. Кроме того, пенсионеры могут снимать средства с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии. В 2022 году этой опцией воспользовались более 290 тысяч клиентов, которые совершили почти 2,7 млн таких операций.

Напомним, в июне 2022 года ВТБ запустил стратегию семейного капитала. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

Фото: freepik.com

26

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Пенсия ВТБ


Спецоперация на Украине

Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году
9/01/23 16:41
Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

«Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Новый закон защитит от квартирных мошенников

12/01/2023, 12:25

Бизнес-ангелы начинают инвестировать в сибирские проекты

12/01/2023, 12:15

22 научные организации региона получат более 2 млрд рублей по грантам

12/01/2023, 11:24

Новосибирский производитель сыров выходит на рынок Киргизии

12/01/2023, 10:51
Популярное

Новый закон защитит от квартирных мошенников

12/01/2023, 12:25

Уход за комнатными растениями по Лунному календарю в феврале 2023

12/01/2023, 11:05

Состояние фрустрации: почему возникает и как его победить

12/01/2023, 09:43

Новости компаний

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт с приветственными бонусами

12/01/2023, 10:32

АО «РЭС»: клиентам должно быть удобно

12/01/2023, 09:00

Получите экспресс-гарантию для торгов под 1,8% годовых

11/01/2023, 17:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска