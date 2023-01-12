Миллион россиян стали получать пенсии на карты ВТБ

В 2022 году число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек.

— При этом 400 тысяч клиентов получили выплаты на карты банка впервые. За прошедший год им было зачислено более 200 млрд рублей, — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

В 2023 году банк намерен усилить взаимодействие с государственными органами, чтобы процесс получения выплат для пенсионеров становился еще более простым.

На сегодняшний день клиентам, получающим пенсию на карту банка, ВТБ ежемесячно начисляет проценты на остаток по счету, за свой счет оформляет страховки карт и счетов пенсионеров от мошенников. Кроме того, пенсионеры могут снимать средства с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии. В 2022 году этой опцией воспользовались более 290 тысяч клиентов, которые совершили почти 2,7 млн таких операций.

Напомним, в июне 2022 года ВТБ запустил стратегию семейного капитала. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

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