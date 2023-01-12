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Бизнес-ангелы начинают инвестировать в сибирские проекты

  • 12/01/2023, 12:15
Автор:
инвестиции в стартап
В планах Клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока — профинансировать за 2023 год 20-25 стартапов.

Андрей Заворин, основатель и руководитель Клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири— В ноябре мы просмотрели более тысячи проектов, из них только пять ушли в работу по структурированию инвестиционных сделок, — пояснил редакции основатель и руководитель клуба, управляющий партнер семейного траста Fund Family Group Investment, член международного инвестиционного клуба AngelsDeck и российского клуба «СИНДИКАТ» Андрей Заворин.

Сегодня, 12 января, Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока намерен рассмотреть два первых стартап-проекта.

EDUSITY — виртуальный тренажер для изучения корейского, японского  и английского языков на основе VR и metaverse-технологий. Инвестиция pre-seed — на общую сумму 32 млн рублей, доступная аллокация в клубе — 10 млн рублей. Срок закрытия сделки — поэтапно март-май 2023 года.

ROBOSCOM — материалы и технологии для промышленной 3D-печати на основе высокопрочных и радиопроницаемых композитов. Инвестиция pre-seed — на общую сумму 45 млн рублей, доступная аллокация в клубе — 20 млн рублей. Срок закрытия сделки — поэтапно март-июль 2023 года.

Через две недели на рассмотрение инвесторам будут вынесены еще два проекта. В перспективе ежемесячно на рассмотрение инвестиционного комитета и обсуждение инвестиционных сделок будут выдвигаться от двух до пяти проектов, которые пройдут процедуру отбора и скоринга.

— Если говорить о планах, то за 2023 год мы рассчитываем закрыть 20-25 сделок. Суммарно объем инвестиций в стартап-проекты клуба в 2023 году будет составлять от 500 млн до 1 млрд рублей. В приоритетном порядке инвестиции будут вкладываться в технологические инновации, не важно — в «железе» или в «цифре». Преимущество получат стартапы из регионов, расположенных от Урала до Дальнего Востока. Но мы также можем привлекать стартапы из других регионов и даже стран и приземлять их в нашей локации, — пояснил Заворин. — В частности, сейчас мы ведем переговоры с интересным проектом из Киргизии, и инноваторы готовы реализовывать свой проект в России.

Средний чек, с которым клуб станет заходить в проект, составит от 5 до 20 млн рублей. Инвестиции будут осуществляться в формате синдиката.

— Минимальный чек для синдицинированных сделок составляет обычно суммы от 500 тысяч рублей для каждого из инвесторов. Суммарный чек клуба в среднем будет составлять от 5 до 15 млн в один проект. При этом, как правило, проект будет получать дополнительное финансирование других участников инвестиционных сделок или средств господдержки. Кроме того, клуб может быть соинвестором проекта параллельно с дружественными фондами, — комментирует Андрей Заворин. — Также мы планируем сотрудничать с несколькими стартап-студиями и подхватывать на дофинансирование проекты, которые прошли определенный отбор и акселерацию, то есть фиксировать сделки. Думаю, что это будет партнерство, полезное всем участникам процесса.

Собеседник редакции подчеркнул, что состав участников клуба может обновляться и он готов к приему новых инвесторов и бизнес-ангелов. Кроме того, клуб находится в постоянном поиске интересных стартап-проектов для финансирования.

Напомним, Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока был зарегистрирован в ноябре 2022 года, к нему присоединились более 270 человек. Участники клуба проживают в 11 регионах России и 5 странах. Клуб поддержали фонды «Норникеля» и МТС StartUp Hub. По словам Андрея Заворина, партнерские отношения с другими подобными клубами и региональными объединениями инвесторов значительно расширяют возможности сообщества. До марта 2023 года завершатся процедуры по формированию программы работы и развития сообщества, будут подведены первые итоги инвестиционных сделок, утверждены правила рассмотрения и отбора проектов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют создать цифровой акселератор «Долина Сибири». 

Фото pixabay — Tumisu

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : куда вложить деньги Инвестиции в стартап бизнес-ангелы


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