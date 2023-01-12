Новый закон защитит от квартирных мошенников

До вступления в силу нового закона собственник мог узнать о зарегистрированных в квартире только при их согласии. Кроме того, в отношении иностранцев такая возможность и вовсе не была предусмотрена.

Теперь же собственник может получить достоверную информацию о прописанных в его квартире лицах, в том числе иностранных гражданах. И ему для этого не потребуется просить чьего-либо разрешения.

Новый закон позволяет собственнику более свободно распоряжаться недвижимостью, снижает вероятные для него риски, а также способствует решению споров о вселении и выселении. Особенно важно было разрешить проблемы, которые возникали при наследовании имущества.

На сайте Госдумы уточнили, что информация о прописанных в квартире людях хранится в региональном подразделении МВД. Министерство определит порядок ее предоставления. При этом, согласно постановлению Правительства, запросить данные можно и через портал «Госуслуги».

Ранее редакция сообщала, какие законы вступают в силу в январе 2023.

Фото: pexels.com — Bogdan Krupin