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Испытан первый в России энергоэффективный магнитоэлектрический тяговый двигатель

Его изобрели ученые НГТУ.
  • 06/03/2019, 14:31
Испытан первый в России энергоэффективный магнитоэлектрический тяговый двигатель

В феврале 2019 года на Тульском заводе горно-шахтного оборудования начались первые испытания электровозов с новым тяговым электродвигателем. Разработанный учеными НГТУ электродвигатель смог решить не только проблему импортозамещения, но и в сочетании с энергоэффективной литийионной батареей от «Лиотех» (проект АО «Роснано») позволил увеличить производительность новой машины до 50 % по сравнению с электровозами предыдущих поколений, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Отмечается, что коэффициент полезного действия (КПД) тягового электропривода с вентильным магнитоэлектрическим двигателем увеличился на 10—20 % по сравнению с электроприводом двигателя предыдущего поколения. Электрические машины, сконструированные по этой технологии, могут быть использованы как в общепромышленном электроприводе (станки, вентиляционные системы), так и в специализированном (для автомобильной промышленности, авиации, в электроприводе погружных насосов и т. д.), а также в качестве инверторных генераторов.

Первые испытания разработки показали, что новая технология позволила не только сократить массу и габариты тягового двигателя, но и благодаря повышенному вращающему моменту увеличить его грузоподъемность.

В пресс-службе рассказали, что запрос на разработку отечественного электродвигателя поступил в феврале 2018 года от Тульского завода горно-шахтного оборудования. К концу лета новосибирские инженеры подготовили конструкторскую документацию и смогли выпустить в производство первый макетный образец на базе компании ООО «РЭМ». По словам авторов разработки, первые испытания разработки прошли в НГТУ и показали, что мощность получилось развить больше заявленной.

Второй этап испытаний разработки прошел в Томске, где инженеры компании ООО «НФП Мехатроника-Про» занимались созданием системы управления для двигателя. В заводских условиях электродвигатель подтвердил свои улучшенные показатели мощности в сравнении с двигателями предыдущих поколений.

В настоящее время новый электровоз проходит приемо-сдаточные испытания в реальных условиях работы в шахтах. Электродвигатель имеет свою особенность: он должен быть взрывозащищенным, что требуется для обеспечения безопасности проведения работ в шахтах. Специальная оболочка не позволяет взрыву выйти за пределы двигателя. Если испытания пройдут успешно, начнется запуск производства новых электродвигателей.

Фото: пресс-служба НГТУ

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