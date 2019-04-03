В «РЭС» на 24% увеличилось количество заключенных договоров на подключение

В 2018 году АО «РЭС» заключено порядка 7000 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную мощность порядка 418 МВт, что на 24% процента выше уровня предыдущего года. Среди знаковых для АО «РЭС» проектов можно выделить разработку схемы технологического присоединения многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная», планируемых к вводу в ходе подготовки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

Кроме этого, в 2018 году «РЭС» завершила масштабный проект, имеющий высокую технологическую и социальную значимость, — реконструкцию электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская». Для создания возможности обеспечения технологического присоединения заявителей и перспективных площадок в западной части левобережья города Новосибирска был выполнен достаточно внушительный объем работ, в том числе строительство нового здания подстанции закрытого типа и замена двух силовых трансформаторов на большую мощность (40 МВА вместо 25 МВА).

— Стоит отметить, что реконструкция ПС 110 кВ «Вертковская» осуществлена с применением современного, высокотехнологичного оборудования и устройств, цифровых технологий, автоматизированных систем управления, что, в свою очередь, существенно повышает оперативность управления и надежность электроснабжения потребителей. Помимо реконструкции самой подстанции, в ходе работ существующие воздушные линии электропередачи были переведены в подземные кабельные линии с последующим демонтажем опор ЛЭП, что также способствовало улучшению эстетического облика областного центра, — уточняют в компании.

Учитывая текущую загрузку центров питания специалисты «РЭС», в прошедшем году осуществили порядка 6500 технологических присоединений, что примерно на 9% больше показателей 2017 года, на суммарную мощность около 218 МВт. Присоединены крупные производственные площадки, социально значимые объекты и жилые дома. В том числе в рамках содействия в решении проблемы обманутых дольщиков силами АО «РЭС» выполнено надлежащее технологическое присоединение ряда объектов (долгостроев) в Новосибирске, расположенных по улицам Зыряновская, Выборная, Вавилова, Дачная, Краснодарская и др.

Помимо вклада в развитие инфраструктуры города предприятие в 2018 году реализовало проекты по присоединению крупных объектов агропромышленного комплекса Новосибирской области. В частности, было осуществлено присоединение объектов птицефабрики в наукограде Кольцово, тепличного комбината в с. Толмачёво, а также тепличного комбината на территории муниципального образования Березовский сельсовет, для электроснабжения которого заявителем была построена собственная подстанция 110 кВ «Сады Гиганта».

— Стоит отметить, что в целом наблюдается рост спроса на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе растет количество заявок, поступающих через электронный сервис на сайте АО «РЭС», — констатируют в компании.

Результаты производственной деятельности АО «РЭС» были упомянуты в рамках доклада по итогам работы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска. Начальник департамента Дмитрий Перязев, который отметил высокое качество работы АО «РЭС» по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства города. На протяжении последних 5 лет филиалом «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» были выполнены различные мероприятия по ремонту электрических сетей областного центра на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, в докладе департамента была приведена статистика обращений горожан по вопросам электроснабжения за период 2014-2018 годов, в которой явно прослеживается положительная динамика. За истекшие 5 лет произошло снижение числа письменных обращений практически в 2 раза: со 158 обращений в 2014 году, до 90 обращений в 2018 году. Такие результаты обусловлены в том числе и планомерной работой АО «РЭС» по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой компании