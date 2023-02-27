Минэкономразвития обновит правила субсидирования модульных отелей

Минэкономразвития РФ в 2023 году обновит правила субсидирования строительства быстровозводимых модульных гостиниц и льготного кредитования строительства отелей, а также многофункциональных комплексов под 3%-5% годовых в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В конкурсных отборах планируется присваивать дополнительные баллы проектам, расположенным в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

— Прорабатываем совместно с бизнесом и регионами вопрос, чтобы приоритетными территориями для субсидирования строительства модульных гостиниц и льготного кредитования стали резиденты ОЭЗ туристско-рекреационного типа, — отметил Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации в ходе визита в Иркутскую область в минувшие выходные.

— Для предпринимателей сейчас работают сразу четыре программы льготного кредитования, среди которых «1764», ПСК, специальная программа инвесткредитования под 2,5% для среднего бизнеса и 4% для малого и микробизнеса, программа для инновационных компаний под 3% годовых. Кроме того, Корпорация реализует отдельный трек гарантийной поддержки для тех предпринимателей, у которых не хватает залога или его нет совсем. Например, в Иркутской области, то за 2022 год в рамках всех программ кредитно-гарантийной поддержки более 1600 предпринимателей привлекли порядка 17 млрд рублей, — отмечает Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Также министр акцентировал внимание на взаимодополняемости мер поддержки по различным национальным проектам, когда поддержка туристической отрасли совмещается с мерами по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа направлено на решение вопроса ускоренного развития туризма в самых живописных и востребованных туристами регионах России за счет введения специальных льготных условий. Национальный проект «Туризм», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год. Это позволит активизировать работу по развитию туризма в стране.

Ранее редакция сообщала о том, что Иркутск направит на инфраструктуру для туризма 1,7 миллиарда рублей.