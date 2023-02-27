Иркутск направит на инфраструктуру для туризма 1,7 миллиарда рублей

Иркутская область до конца 2024 года направит 1,7 млрд рублей на строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также улично-дорожной сети с наружным освещением на территории туристской ОЭЗ «Ворота Байкала». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Только за последний год мы увеличили количество резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала» более чем в два раза — с 8 до 18. Сейчас Байкальск — это приоритетная территория, — отметил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

По данным на начало 2023 года, общий объем бюджетных инвестиций в ОЭЗ составил 1,5 млрд рублей, из них 871,8 млн рублей — из федерального бюджета, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщалось, проект ОЭЗ «Ворота Байкала» существует с 2007 года. Основной площадкой для развития туризма сейчас считается Байкальск.

Ранее редакция сообщала о том, что в Красноярске гендиректора центра развития бизнеса осудят за присвоение 6 млн рублей.