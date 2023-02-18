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В Новосибирске готовят земельные лоты для проектов в сфере туризма

  • 18/02/2023, 16:34
Земля для туризма
В правительстве рассчитывают, что реестр таких участков поможет инвесторам оперативнее принимать решения о строительстве туристических объектов.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области прошло первое заседание оперативного штаба по выявлению и анализу земельных участков, способствующих развитию туризма в регионе, сообщила пресс-служба ведомства. По словам Натальи Ивчатовой, заместителя руководителя управления, в 2023 году оперативному штабу предстоит масштабная работа. Она надеется, что Новосибирская область станет безусловным лидером в развитии проекта «Земля для туризма».

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 — Проект «Земля для туризма» полностью соответствует целям и задачам, которые мы ставим перед собой в работе с инвесторами в рамках туристических кластеров. Подготовка базы данных об инвестиционных лотах станет хорошим поводом для ревизии имеющихся земель, усилит межведомственную синхронизацию, станет удобным ресурсом для инвесторов и поможет им в принятии решений о строительстве туристических объектов, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Подходящие для размещения туристических объектов земельные участки будут отображены на публичной кадастровой карте Росреестра для реализации возможности доступа к информации об указанных земельных участках и территориях неограниченного круга лиц, в том числе потенциальных инвесторов.

Напомним, в декабре 2022 года подписано соглашение о взаимодействии между правительством Новосибирской области и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, цель которого — организовать информационное взаимодействие для создания условий активного использования туристского потенциала Новосибирской области.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что 200 тысяч школьников смогут бесплатно путешествовать благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Фото с сайта Туристического портала Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Инвестиции в туризм Земля для туризма


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