В Новосибирске готовят земельные лоты для проектов в сфере туризма

В Управлении Росреестра по Новосибирской области прошло первое заседание оперативного штаба по выявлению и анализу земельных участков, способствующих развитию туризма в регионе, сообщила пресс-служба ведомства. По словам Натальи Ивчатовой, заместителя руководителя управления, в 2023 году оперативному штабу предстоит масштабная работа. Она надеется, что Новосибирская область станет безусловным лидером в развитии проекта «Земля для туризма».

Подходящие для размещения туристических объектов земельные участки будут отображены на публичной кадастровой карте Росреестра для реализации возможности доступа к информации об указанных земельных участках и территориях неограниченного круга лиц, в том числе потенциальных инвесторов.

Напомним, в декабре 2022 года подписано соглашение о взаимодействии между правительством Новосибирской области и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, цель которого — организовать информационное взаимодействие для создания условий активного использования туристского потенциала Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, что 200 тысяч школьников смогут бесплатно путешествовать благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».