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Минэкономразвития РФ одобрило проект СЭР Новосибирской области на период до 2030 года

Документ был отправлен на согласование в конце 2018 года.
  • 27/02/2019, 13:04
Минэкономразвития РФ одобрило проект СЭР Новосибирской области на период до 2030 года

Проект Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года получил одобрение Министерства экономического развития Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа над Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года (далее – проект Стратегии 2030) началась в конце 2017 года. В разработку были вовлечены ведущие академические и отраслевые эксперты, руководители крупнейших компаний и активные представители общественности, органы государственной власти и местного самоуправления.

В конце 2018 года проект Стратегии 2030 был направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации на согласование.

— 22 февраля 2019 года было получено сводное заключение Министерства экономического развития Российской Федерации о полном соответствии проекта Стратегии 2030 приоритетам, целям, задачам и планируемым показателям, определенным в документах стратегического планирования, разрабатываемых и утверждаемых (одобряемых) органами государственной власти Российской Федерации в соответствующих областях, — рассказали в пресс-службе.

Фото: Юлия Данилова

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