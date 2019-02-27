К содержанию судебного решения закон предъявляет ясные требования. Они изложены сухим юридическим языком — столь же емким, сколь и кратким. Судебное решение должно быть законным и обоснованным. Эти два слова подробно разъяснены высшей судебной инстанцией — Верховным судом. Суть этих разъяснений такова: сперва суд должен исследовать доказательства, на их основании установить значимые обстоятельства, а уже потом сделать из этого выводы. Причем, говоря о выводах, Верховный суд употребляет хорошее слово «исчерпывающие».

«Исчерпывающие». Красивое слово. Русское. Сильное и очень емкое. В данном конкретном случае оно означает, что никакие аргументы сторон не должны быть оставлены без изучения. Равно должны быть рассмотрены без исключения все установленные обстоятельства — и из каждого сделан вывод. То есть в отношении каждого аргумента должна быть прослежена цепочка: доказательство — обстоятельство — вывод.

То, что добросовестный судья из Андроповского районного суда Ставропольского края вынес именно такое решение — абсолютная норма. Именно так и должны выглядеть все без исключения судебные решения.

Но удивительно то, что нас, профессиональных юристов, сам факт вынесения российским судом решения, соответствующего по своему содержанию требованиям закона, удивляет.

«Понарошку». Есть и такое слово в русском языке. Наречие. Означает «не всерьез». Очень милое, на мой взгляд. Очень русское. И по звучанию, и по смыслу. Даже слишком русское, к огромному сожалению. «Понарошку» — устоявшаяся характеристика множества процессов, которые происходят в бизнесе, в обществе и в праве.

На минувшей неделе в социальных сетях живо обсуждался репортаж «народного корреспондента», моего коллеги Кирилла Кузнецова с публичных слушаний в администрации Октябрьского района Новосибирска. Удивительно высокая явка — полный зал. Однако большинство пришедших — юноши в спортивных костюмах, скажем деликатно, не сформировавшие еще своей общественной позиции. То есть вместо реального общественного института — институт «понарошку». Есть картинка, но нет сути.

Также и с судебными решениями. Формально тысячи судов по всей стране ежедневно выносят совершенно правильные решения. Только вот реально качественное решение торчит над этим ландшафтом вызывающим пупырем. Правосудие понарошку.

И вот, кажется, самое время сейчас крепко отругать администрацию, которая, вероятно, эти «потемкинские слушания» и устроила. Или обругать судебную систему, презрительно отклоняющую любые жалобы на неправосудные и бессмысленные судебные решения.

Однако представим себе, что, к примеру, вопрос обустройства городской среды, во-первых, действительно заботит жителей района, а во-вторых, жители района отдают себе отчет в том, что их решения напрямую на их жизнь повлияют. То есть вот сегодня они проголосуют. А завтра все так и будет. Без вариантов. Думаю, в этом случае все места в зале займут еще до пробуждения «спортсменов-урбанистов» в общежитиях родного колледжа.

Я пытаюсь сказать, что наблюдаемая ситуация порождена банальным отсутствием общественного запроса.

Когда малыши в песочнице лепят из песка куличики, это — понарошку. Никто эти куличики есть не собирается. А супом дома накормит мама. Повзрослев, начинают сами покупать продукты и готовить, а не полагаться на маму.

Смысл этой прозрачной метафоры в том, что только в повзрослевшем обществе может возникнуть запрос на общественное влияние, на правосудие и т.п. И первый шаг к взрослению — признать, что куличики из песка есть нельзя.

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Фото: предоставлено Максимом Седовым