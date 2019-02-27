«НЖК» выводят на банкротство

ООО «Группа Компаний «Русагро» на основании п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника АО «Новосибирский жировой комбинат» (НЖК) несостоятельным (банкротом), говорится в сообщении компании, опубликованном 25 февраля на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. В этот же день группа заявила о намерении обратиться с исками о банкротстве к другим компаниям АО «Холдинг «Солнечные продукты».

Напомним, в конце ноября 2018 года ГК «Русагро» сообщила, что выкупила долг «Солнечных продуктов» перед Россельхозбанком — 34,7 млрд рублей. Это 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». «Русагро» сообщала о готовности реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» для создания крупнейшей масложировой компании в России. Часть активов, по информации DairyNews.ru, «Русагро» планировала продать.

29 декабря 2018 года «НЖК» разместил уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании предприятия несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью исполнения должником денежных обязательств перед кредиторами: АО «Россельхозбанк» и ООО «Группа Компаний «Русагро».

В середине февраля на заседании Совета промышленности в правительстве Новосибирской области вопрос о ситуации на НЖК поднял гендиректор ООО «ГофроМастер» Игорь Диденко. Он отметил, что «предприятие последние три месяца лихорадило, и в итоге он почил на федеральном уровне». В пресс-службе «Холдинга «Солнечные продукты» эту информацию комментировать отказались. Запрос, направленный редакцией в пресс-службу ГК «Русагро», также остался без ответа.

В минсельхозе Новосибирской области редакции напомнили, что АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2018 году вошел в состав ГК «Русагро» — крупнейшего вертикального агрохолдинга России, который занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировой отрасли.

— В настоящее время производственная деятельность комбината осуществляется в штатном режиме. На предприятии производится майонез и майонезные соусы. В 2018 году производство продукции АО «Новосибирский жировой комбинат» в натуральном выражении составило 103,3 % к уровню 2017 года, — говорится в ответе за подписью министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. — Компания осуществляет отгрузки продукции в Казахстан, Монголию и другие страны.

В ведомстве также напомнили, что в ходе реализации инвестиционного проекта планируется перенос производственной площадки АО «Новосибирский жировой комбинат».

По данным rusprofile, уставный капитал АО НЖК составляет 4,7 млн рублей. Управляющей организацией предприятия является ООО «Торговый дом «Солнечные продукты», которое находится в стадии ликвидации. Выручка предприятия в 2017 году составила 1 млрд рублей (в 2016 — 1,5 млрд), прибыль — 85 млн. В марте 2003 года комбинат вошел в группу компаний «Букет», в июле 2004 года был включен в состав холдинга «Солнечные продукты». На сайте холдинга «Солнечные продукты» отмечается, что НЖК производит 26 тысяч тонн готовой продукции в год. Флагманский бренд предприятия — майонез «Новосибирский Провансаль» (доля локального рынка — более 50%). Завод входит в число крупнейших сибирских экспортеров пищевой продукции. Также отмечается, что компания реализует инвестпроект по переносу мощностей НЖК за черту Новосибирска. Площадь нового производственного комплекса предварительно оценивалась в 16 тысяч кв. м.

По данным, размещенным на сайте «Русагро», выручка группы в масложировом бизнесе в 2018 году составила 26,2 млрд рублей (+35% к 2017 году). При этом от продаж майонеза компания выручила 48 млн — на 18% меньше, чем в 2017 году, несмотря на то, что средняя цена реализации выросла с 79,6 рубля за кг до 81,3 рубля.

Фото с сайта http://solpro.ru