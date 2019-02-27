«НЖК» выводят на банкротство

ООО «Группа Компаний «Русагро» на основании п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника АО «Новосибирский жировой комбинат» (НЖК) несостоятельным (банкротом), говорится в сообщении компании, опубликованном 25 февраля на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. В этот же день группа заявила о намерении обратиться с исками о банкротстве к другим компаниям АО «Холдинг «Солнечные продукты».
Напомним, в конце ноября 2018 года ГК «Русагро» сообщила, что выкупила долг «Солнечных продуктов» перед Россельхозбанком — 34,7 млрд рублей. Это 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». «Русагро» сообщала о готовности реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» для создания крупнейшей масложировой компании в России. Часть активов, по информации DairyNews.ru, «Русагро» планировала продать.
29 декабря 2018 года «НЖК» разместил уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании предприятия несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью исполнения должником денежных обязательств перед кредиторами: АО «Россельхозбанк» и ООО «Группа Компаний «Русагро».
В минсельхозе Новосибирской области редакции напомнили, что АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2018 году вошел в состав ГК «Русагро» — крупнейшего вертикального агрохолдинга России, который занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировой отрасли.
— В настоящее время производственная деятельность комбината осуществляется в штатном режиме. На предприятии производится майонез и майонезные соусы. В 2018 году производство продукции АО «Новосибирский жировой комбинат» в натуральном выражении составило 103,3 % к уровню 2017 года, — говорится в ответе за подписью министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. — Компания осуществляет отгрузки продукции в Казахстан, Монголию и другие страны.
В ведомстве также напомнили, что в ходе реализации инвестиционного проекта планируется перенос производственной площадки АО «Новосибирский жировой комбинат».
По данным, размещенным на сайте «Русагро», выручка группы в масложировом бизнесе в 2018 году составила 26,2 млрд рублей (+35% к 2017 году). При этом от продаж майонеза компания выручила 48 млн — на 18% меньше, чем в 2017 году, несмотря на то, что средняя цена реализации выросла с 79,6 рубля за кг до 81,3 рубля.
Фото с сайта http://solpro.ru
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