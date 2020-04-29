«Премиумстрой» благоустроит Затулинский парк

Определен подрядчик благоустройства Затулинского дисперсного парка в Кировском районе – ООО «Премиумстрой». Работы начнутся в начале мая, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в рамках благоустройства будет заменено покрытие пешеходных дорожек, обустроены детская и спортивная площадки, установлена сцена, скамейки, урны и арт-объекты, сделана велодорожка и электроосвещение. Территорию парка озеленят, добавив новые растения.

Общий объем финансирования на 2020 год – 180,3 млн рублей, из них федеральных средств – 96,2 млн рублей, областных – 54 млн. рублей, из бюджета города Новосибирска потратят 30 млн. рублей.

Сметная стоимость – 279 020, 49 тыс. рублей.

Напомним, по итогам рейтингового голосования 18 марта 2018 года по выбору территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве, Затулинский дисперсный парк занял второе место, набрав 24 329 голоса. Обсуждение комплексного развития этой территории началось несколько лет назад, в это время велась работа по формированию социокультурной концепции развития территорий общественных пространств, объединённых в один Затулинский парк, охватывающий бульвар Петухова, сквер «Союз кировчан», Затулинский городок аттракционов, озеленённые улицы Зорге и Громова.

Фото редакции