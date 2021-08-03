Минэнерго предложило приостановить экспорт бензина на три месяца

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ведомство рассматривает такую меру, так как рынок остаётся под давлением, сообщает ГЛАС.ru. Чиновник уточнил, что спрос на автомобильное топливо идёт вверх, поэтому в первую очередь власти должны обеспечить нефтепродуктами собственный рынок.

По итогам торгов в понедельник биржевые цены на бензины пока не ощутили особого эффекта от процесса подготовки запрета экспорта. Если в начале прошедшей недели цены на бирже немного снизились на фоне заявлений Минэнерго и ФАС, то в конце прошлой недели стоимость бензинов снова пошла вверх.