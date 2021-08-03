В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Сервис разработали АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта стопкоронавирус.рф, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ресурс отражает актуальную информацию о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19, а также о временных ограничительных мерах в каждом конкретном регионе. Информация обновляется еженедельно на сайте стопкоронавирус.рф.

Карта буквально помогает спланировать жизнь граждан, начиная от отпуска, заканчивая поездками по делам.

— На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, — сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Информацию для карты предоставляют специалисты Центров управления регионами, опираясь на данные региона.

— Главная задача сервиса – своевременное распространение проверенной информации о ситуации в регионе. Когда граждане сталкиваются с ограничениями, которых они не ожидали, мы обычно первые, кто начинает фиксировать гневные сообщения в соцсетях и на Госуслугах., — поделилась Ольга Соболева, руководитель ЦУР Новосибирской области.

Карта – это часть масштабной борьбы с коронавирусом, она помогает быть в курсе всех последних противоэпидемиологических мер. Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф.