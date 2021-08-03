Мошенники придумали, как шантажировать троллящих их граждан

Клиенты российских банков все чаще троллят телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить деньги у своих жертв, однако такое поведение людей может обернуться для них серьезными неприятностями и потерей денег, рассказала РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

— Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио, — продолжила она.

Так, злоумышленник звонит жертве и записывает весь разговор, при этом даже если мошенник понимает, что человек его провоцирует, он начинает подыгрывать, чтобы запись была максимально насыщена.

— Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определенную сумму на указанный счет, — рассказала Лазарева.

Если жертва отказывается удовлетворять требования, то злоумышленники угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и так далее. Пока известно не так много подобных случаев и, как правило, они огласке не придаются самим жертвами из-за опасений тех самых неприятностей, отметила эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, было зафиксировано несколько историй, когда мошенникам удавалось с помощью поддельных записей телефонных разговоров довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать крупные суммы несколькими траншами.