В Новосибирской области завершилась посевная кампания

Аграрии региона засеяли яровыми культурами почти 1,9 млн гектаров, завершив тем самым посевную кампанию на десять дней раньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в региональном минсельхозе, посевная площадь этого года увеличена почти на 50 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Превысили стопроцентные показатели в целом по области в 19-ти районах. Так, в Кочковском районе засеяно 108,8% от запланированных площадей, в Мошковском – 106,5%, в Барабинском – 105%, в Болотнинском – 103,7%.

Отмечается, что половину из засеянных площадей по области занимает пшеница – 963,8 тыс. га. Среди технических культур лидируют рапс и лен-кудряш.

С завершением ярового сева аграрии продолжают работы по подъему пара, активно идет обработка посевов средствами защиты растений, в ряде хозяйств уже приступили к заготовке сенажа.

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