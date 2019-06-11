Минимальная стоимость квадратного метра в Новосибирске составляет 24,7 тыс. рублей

Минимальная стоимость квадратного метра в Новосибирске составляет 24,7 тыс. руб., подсчитали специалисты сайта n1.ru. По этой цене выставлена на продажу пятикомнатная квартира улице Динамовцев в микрорайоне ОбьГЭС.

Отмечается, что площадь квартиры, в которой находятся самые дешевые квадраты в городе занимает 170 кв. м первого этажа пятиэтажки. В квартире 5 комнат, расположенных вокруг большой кухни-столовой, а также собственный подвал размером 60 квадратов. Общая стоимость объекта — 4,2 млн руб. На втором месте — двухуровневая квартира в районе Хилокского рынка, где стоимость «квадрата» на 1000 рублей больше — 25,7 тыс. руб. В этом же районе находится квартира, занявшая третье место. Её площадь — 124 кв. м, стоимость 1 квадрата — 26,6 тыс. руб. Цена объекта — 3,3 млн руб.

Две самые дешевые квартиры, попавшие в рейтинг, находятся в микрорайоне Южно-Чемской, где при цене квадрата 29 тыс. руб. стоимость объекта — около 1,3 млн руб.

— Самая низкая стоимость квадратного метра оказалась в огромных квартирах на окраинах, однако стоимость таких объектов в целом не будет самой наименьшей на рынке. Если оценивать объект по общей цене, то лидерами такого рейтинга будут студии на окраинах по цене до 1 миллиона рублей, которых сейчас в продаже достаточно много, — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

В данный момент стоимость квадрата в самой дешевой квартире Новосибирска ниже, чем в самой дорогой в 16 раз. Квадратные метры с самой высокой ценой находятся в пентхаусе на Академика Коптюга в Академгородке — 397,6 тыс. руб.

Фото: pixabay.com, автор- ErikaWittlieb