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Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по числу бесконтактных платежей

В среднем за раз новосибирцы платят бесконтактно 431 рубль.
  • 11/06/2019, 10:38
Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по числу бесконтактных платежей

Новосибирск оказался на четвертом месте среди городов-миллионников с самым большим числом бесконтактных платежей за последний год. Его опережают только Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В среднем за раз новосибирцы платят бесконтактно 431 рубль. Некоторые горожане расходуют и более крупные суммы — например, на услуги стоматологии, авторемонт и курсы английского языка. При этом в целом жители города все чаще платят бесконтактно смартфонами, а не пластиковыми картами. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег в исследовании о бесконтактной оплате.

Отмечается, что за последний год количество бесконтактных платежей в Новосибирске выросло в 2 раза. Для сравнения, в целом по стране их число увеличилось в 2,5 раза.

Несмотря на то, что новосибирцы стали чаще платить бесконтактно, их средний чек сократился за последние 12 месяцев примерно на 15%. В целом по России этот показатель составляет 515 рублей. Большинство бесконтактных платежей в Новосибирске (92%) — на сумму до 1000 рублей, 7% — от 1001 до 5000 рублей, 1% — от 5001 рубля.

— Если смотреть по категориям товаров и услуг, то чаще всего жители Новосибирска оплачивают бесконтактно продукты и алкоголь (средний чек — 371 рубль), заказы в кафе (324 рубля), транспорт (26 рублей). Горожане активно платят также за мобильную связь (859 рублей), покупки в аптеках (432 рубля) и на заправках (854 рубля), коммунальные услуги (1680 рублей), бытовую технику и электронику (2846 рублей), одежду, обувь и аксессуары (2000 рублей), билеты в кино (500 рублей), — отмечают аналитики.

Исследование показало, что некоторые новосибирцы рассчитываются бесконтактно и за покупки на гораздо более крупные суммы. Так, за последний год самые большие разовые платежи картами Яндекс.Денег были по счету в караоке-клубе — 61 тыс. рублей, за ремонт автомобиля — 50 тыс. рублей, услуги стоматологии — 46 тыс. рублей, курсы английского языка — 45 тыс. рублей.

— За последние 12 месяцев при бесконтактной оплате жители Новосибирска в целом потратили больше всего денег в магазинах продуктов и гипермаркетах товаров для дома и ремонта. В первой тройке — торговая сеть «Ярче!», супермаркеты «Мария-РА» и гипермаркет IKEA. Дальше идут магазины «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лента», «Гигант», «Добрянка», — говорят эксперты.

Аналитики Яндекс.Денег отмечают тренд: в сегменте бесконтактных платежей смартфоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, за последний год доля бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег через смартфоны в Новосибирске увеличилась с 25% до 36%.

Учитывались платежи пользователей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay виртуальными и пластиковыми картами Яндекс.Денег, а также с помощью технологии HCE через мобильное приложение сервиса. Сравнивались данные за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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