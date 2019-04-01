Новосибирская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа

На фоне Сибирского федерального округа Новосибирская область по итогам 2018 года зарекомендовала себя как регион с устойчивым темпом роста по различным социально-экономическим направлениям, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Согласно отчету Новосибирскстата, индекс промышленного производства Новосибирской области в 2018 году составил 105,6%. Среди субъектов СФО Новосибирская область по данному показателю занимает 2 место после Республики Алтай (106,4%), тогда как в 2017 году наш регион занимал лишь 5 строчку рейтинга, деля ее с Алтайским краем.

По развитию животноводства Новосибирская область также занимает 2-ую позицию после Томской области. Индекс производства продукции животноводства в 2018 году составил 103,5% (в Томской области – 105,6%).

— Производство мяса и молока в Новосибирской области составило 239,2 и 729,5 тыс. тонн соответственно. Больше произведено только в Алтайском крае (269,9 и 1178,4 тыс. тонн соответственно). При этом по сравнению с 2017 годом объем производства молока увеличился только в Новосибирской области (на 6,7%), в других регионах СФО объем производства молока снизился либо остался практически на уровне 2017 года, — отмечают специалисты.

Отмечается, что на протяжении многих лет Новосибирская область занимает лидирующее место по вводу жилых домов.

— В 2018 году в регионе введено 1739 тыс. кв. м жилых помещений (107% к уровню 2017 года). Это в 1,5 раза больше, чем в Красноярском крае, который занимает 2 строчку рейтинга, — говорится в сообщении.

По объему инвестиций в основной капитал Новосибирская область занимает 4 место после Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей. В 2018 году инвестиции в основной капитал в Новосибирской области составили 195,95 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 5,8% в сопоставимых ценах.

Оборот розничной торговли в 2018 году в Новосибирской области составил 491,8 млрд. рублей, превысив уровень предыдущего года на 2,5% в сопоставимых ценах. По данному показателю и удельному весу региона в обороте розничной торговли СФО за 2018 год (18,1% от общего объема) наш регион занимает 2-ое место, уступая Красноярскому краю (533,2 млрд. рублей, 19,7% от общего объема).

По динамике реальной заработной платы Новосибирская область заняла 6–ую позицию среди субъектов СФО. Значение показателя в 2018 году составило 106,2%, что выше уровня 2017 года на 2,1 п.п. А по динамике уровня зарегистрированной безработицы регион разделяет первое место с Красноярским краем (0,8% к численности рабочей силы).

По общим итогам миграции населения Новосибирская область сохраняет лидирующую позицию (8030 человек) и является единственной из всех субъектов СФО, кто имеет миграционный прирост населения в 2018 году.

Фото: Ростислав Нетисов