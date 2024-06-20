Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области презентовало региональные цифровые проекты

19 июня стартовал XI Международный Сибирский транспортный форум.

— Наше министерство в рамках форума презентовало региональные цифровые проекты. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова реализуется проект по мониторингу состояния дорожного полотна и объектов коммунальной инфраструктуры, — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В качестве пилотной зоны выбран Бердск, где на общественном транспорте установили спецоборудование, которое в режиме реального времени анализирует состояние дорог, освещение, дорожные знаки, заснеженность дорог зимой и передает информацию в профильные службы. По результатам тестовых записей прорабатывается алгоритм реагирования на инциденты.

Совместный проект Минцифры региона и ГУ МВД России по Новосибирской области – умные пешеходные переходы призван снизить дорожно-транспортный травматизм. Так, в мае было установлено три интеллектуальных комплекса на «зебрах» Новосибирска. При помощи технологий ИИ и компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло и включается подсветка, чтобы водитель снизил скорость. Для профильных служб реализована возможность мониторинга дорожной обстановки в системе.

Также представлен проект региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области. Ее суть в том, что к системе подключен общественный транспорт, школьные автобусы, машины скорой помощи. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области использует сервис для мониторинга и контроля работы пассажирского транспорта Новосибирской области, а жители региона благодаря ему получают информацию о движении общественного транспорта в приложениях «Яндекс. Карты» и «2ГИС».

Кроме того, реализуется проект по предотвращению незаконных свалок в Новосибирске. Камеры фиксируют автомобильные номера грузовиков, на которых завозится мусор. Нарушители привлекаются к административной ответственности.