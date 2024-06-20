Часть улицы Автогенной временно закроют для транспорта в Новосибирске

Проезжая часть улицы Автогенной от дома №181 до №211 будет закрыта для движения транспорта до середины сентября. В связи с этим временно изменится схема движения маршрутного такси № 8.​​​​​​​

— С 20 июня по 15 сентября в связи с проведением ООО «НТСК» работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В период проведения работ маршрут №8 будет ходить в прямом и обратном направлениях в объезд закрытого участка улицы. Для этого он будет следовать по улицам Автогенной, Панфиловцев и Никитина.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что часть улицы Пушкина закроют для машин в Новосибирске.