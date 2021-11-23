Министр науки Новосибирской области уходит в «Росатом»

Глава регионального министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев, назначенный на должность ровно 3 года назад, в ноябре 2018-го, покидает государственную службу ради работы в системе «Росатома». В настоящее время пока еще чиновник регионального правительства находится в отпуске до конца недели. Пятница станет его последним днем в статусе министра. Информацию об этом в беседе с корреспондентом Infopro54 подтвердил источник в правительстве региона. Впрочем, по его словам, соответствующее распоряжение губернатора пока не подписано.

Собеседник редакции также отметил, что еще нет решения относительно преемника Алексея Васильева. Его обязанности будет исполнять замминистра Евгений Павлов, ранее руководивший фондом поддержки инноваций.

По официальной информации правительства Новосибирской области, Алексей Васильев родился в 1973 году в Ангарске Иркутской области. Закончил Новосибирский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. Прошел трудовой путь от лаборанта физической лаборатории до заместителя директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук. В соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области от 13.11.2018 № 1347-рк Васильев был назначен на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области.

Стоит напомнить, что последнее время в структуре регионального правительства участились кадровые перестановки. Последние из них связаны с уходом с поста министра социального развития Ярослава Фролова и назначением на его место заммнинистра Елены Бахаревой. Фролов возглавил больницу №34. Ранее свою должность покинул глава регионального Минцифры Анатолий Дюбанов, сохранивший профиль деятельности, но сменивший уровень с областного на федеральный. Одним из последних знаковых кадровых решений стало назначение на пост вице-губернатора области бывшего заместителя начальника департамента мэрии Новосибирска по строительству и архитектуры Романа Теленчинова.