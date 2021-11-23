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Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

  • 23/11/2021, 14:54
Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия
Эксперты называют прецедент решения суда по банку «Траст» и «Синема Парк» опасным для банковского сектора и не исключают, что подобные иски могут стать массовыми.

Эксперты фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП) на круглом столе в Москве представили исследование макроэкономических последствий масштабирования отдельных решений арбитражных судов по пересмотру существенных условий договора на основании обращения заемщика. Поводом для исследования послужило вынесенное Арбитражным судом в июне 2021 года решение в споре между кредитором и заемщиком: банком непрофильных активов «Траст» и сетью кинотеатров «Синема Парк». Арбитражный суд на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ вынес решение по заявлению должника о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров. Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

По расчетам ЦСР, объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитами, по которым были приняты анализируемые судебные решения, составляет около 850 млрд рублей. Таким образом, даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 млрд рублей. Но наибольшую опасность представляет сценарий, в котором подобный пересмотр условий кредитных договоров по требованию заемщика станет модельным для решений судов и пересмотр договоров приобретет массовый характер.

В случае реализации максимально негативного сценария в течение нескольких лет банковское кредитование может стать убыточным. По расчетам Института региональных проблем, при экстраполяции данной практики на корпоративные кредиты и кредиты гражданам, условия которых могут быть пересмотрены по аналогии с изученным прецедентом, под требования о пересмотре условий договоров могут попасть кредиты на несопоставимо большую сумму. Если подобный пересмотр кредитных условий коснется даже 25% кредитных договоров, банковская деятельность может стать убыточной, что несет риски и финансовой стабильности российской экономики в целом, сообщает пресс-служба института.

Одновременно кредитные организации будут вынуждены ужесточать условия по вновь выдаваемым кредитам, в том числе повышать процентную ставку пропорционально понесенным потерям, а также ужесточать требования к заемщикам. Кроме того, необходимо будет учитывать в ставке кредитования рост риска пересмотра условий вновь заключаемых договоров.

— Объем кредитов населению составляет 24 трлн рублей. Кредитный портфель бизнеса — 50 трлн. В итоге мы имеем 70 трлн, на которые так или иначе влияет эта проблема. Снижение процентной ставки даже на пару процентных пунктов для таких сумм будет означать обнуление банковской прибыли всей банковской системы России. Обнуление банковской прибыли означает, что банки попадают в сложнейшую ситуацию. Они нарушают все нормативы ЦБ. Будет нарушена вся цепочка: все взаимоотношения по срочности, по достаточности резерва, по обоснованности, по резервированию, по залоговой стоимости, — предупредил директор экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, эта ситуация — мина замедленного действия на будущее.

— Надо прорабатывать этот вопрос совместными усилиями, чтобы донести понимание до всего общества, и самое главное — до структур, которые принимают решение, в том числе судебной власти, в чем проблема таких некорректных решений, — прокомментировал он.

По материалам «Центра стратегических разработок» (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП)

Фото: pixabay.com автор: Merio

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : пандемия кредитование бизнес


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