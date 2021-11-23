Новосибирские муниципалитеты заинтересовались проектами, связанными с водоемами

— На 2022 год Новосибирск заявляется в нацпроект «Жилье и городская среда» с новым объектом — благоустройство реки Каменка. На этой неделе начнем обсуждать, как будем заходить в столь сложный и капиталоемкий проект. Окончательные цифры его финансирования находились в экспертизе, на этой неделе мы должны их услышать. Думаю, что сумма будет большая, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, проекты, связанные с выходами к любым водоемам — озеро, водохранилище, река — получаются очень интересными, но капиталоемкими.

— Нам такие проекты интересны, и мы приветствуем, когда муниципалитет готовит по ним заявки. Конечно, в нацпроекте есть ограничение по ресурсам, и сейчас мы обустраиваем центральные части городов и муниципалитетов. Но видим, что муниципалитеты начинают прицеливаться на проекты, связанные с водоемами, и, думаю, в ближайшее время пойдет всплеск заявок по набережным, — добавил Архипов.

Напомним, в сентябре мэрия Новосибирска сообщила, что в 2022 году начнется масштабное благоустройство территории в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. На площади более 20 га появятся тихие зоны для прогулок, спортплощадки, велодорожки и детские уголки, а доступ к реке будет открыт. Заммэра Новосибирска Анна Терешкова отмечала, что проект «Каменка» был признан уникальным на большом форуме в Нижнем Новгороде. Он станет пилотным проектом для Минстроя РФ, потому что это первый в России парк, который будет построен на затопляемой территории.

Также сообщалось, что готовится трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, Французской федерацией ландшафтных архитекторов и Минстроем РФ по поводу создания на территории Новосибирска нового природного каркаса с учетом европейского опыта. В список глобальных задач власти относили очистку составляющих будущего водно-лесного каркаса городских рек. По информации Западно-Сибирского Управления гидрометеологии, проводящего мониторинг, чистых водных пространств на территории города сейчас нет. По информации мэрии Новосибирска, в муниципальной собственности находятся 30 водных объектов, расположенных на территории города.

Кстати, эксперты рынка недвижимости также говорят о больших перспективах проектов, связанных с берегами водоемов.

В 2022 году в рамках нацпроекта регион планирует направить на благоустройство 775 млн рублей, из которых 741 млн — средства федерального бюджета. Пока в списке работ — 185 объектов, в том числе 70 общественных пространств и 115 придомовых территорий. В списке крупнейших объектов благоустройства — территория вокруг ледового дворца спорта. Министр подчеркнул, что ключевые работы на объекте выполнены в 2021 году, а в 2022 году останется «навести красоту».