Министр обороны России утвердил перечень болезней с которыми нельзя служить по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней с которыми нельзя служить по контракту. Информация об этом опубликован на портале правовой информации.

Перечень состоит из 26 пунктов. В список вошли: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа и другие.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу 24 июня 2023 года. В период мобилизации и военного положения заключать контракты с ВС РФ гражданам, ранее признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, если их заболевание не входит в перечень можно будет подписать контракт.

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