Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии

Военные пенсионеры, мобилизованные и участники спецоперации по контракту, кроме основных выплат, будут получать стопроцентную компенсацию военной пенсии.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

— Установить военнослужащим, <…> дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты, с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <…>, и увеличения (индексации) размера пенсии после прекращения ее выплаты, — говорится в документе.

Путин также поручил кабмину определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам, принимающим участие в СВО, а также обеспечить финансирование данных расходов.

Напомним, что в конце июня Госдума приняла закон об индексации на 10% пенсий военных пенсионеров.

Ранее редакция сообщала, что участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию.