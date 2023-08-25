Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покидает свой пост

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покидает пост. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время юбилейного форума «Технопром-2023».

— Сергей Федорчук работает министром уже более пяти с половиной лет, и мы приняли совместное решение, что пора что-то менять в жизни и в биографии. Сергей Владимирович уходит с поста, но не уходит из сферы образования и воспитания, — отметил Андрей Травников.

На пост главы регионального Минобразования губернатор выдвинул кандидатуру Марии Жафяровой, которая до сих пор возглавляла Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко.

Напомним, в этом году результаты девятиклассников, сдававших ОГЭ по математике обеспокоили ведомство. На первом этапе сдачи многие школьники получили двойки. Сергей Федорчук на пресс-конференции признался, что в министерстве образования пока не знают, как изменить ситуацию, но уже работают над поиском альтернативного преподавания предмета.

Сергей Федорчук родился селе Толмачево Новосибирского района 1974 году. Имеет два высших образования. В 1996 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «история и педагогика, учитель истории, методист по воспитательной работе». В 2007 году окончил НГПУ по специальности «менеджмент организации, менеджер». Свою трудовую деятельность начинал в учителем истории и обществознания в нескольких школах Новосибирска (СОШ № 132, СОШ № 70 с углубленным изучением французского языка, СОШ № 73). С 2004 по 2013 годы руководил МБУ «Городской информационный центр «Эгида». С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя главы администрации Ленинского района города Новосибирска. С апреля 2015 года — заместитель министра образования Новосибирской области. Пост министра образования региона занял в 2018 году.

Мария Жафярова родилась в 1977 году. Ранее она уже работала в областном минобре на посту заместителя министра — начальника управления молодёжной политики министерства образования Новосибирской области. В настоящее время является директором Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко.

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