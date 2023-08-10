Сроки ввода концессионных школ в Новосибирской области перенесены на 2024 год

В Новосибирской области сроки ввода шести школ, которые строятся по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) перенесены на 2024 год. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков. Он уточнил, что сейчас они находятся на начальном этапе строительства.

—Там начальный этап строительства идет, где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла, — сказал он.

В правительстве Новосибирской области отмечали, что 76% школ в Новосибирске работали в две смены. За два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ. Отмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем.

К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест. При этом 30% школ в регионе работает во вторую смену. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года в области нужно построить около 20 школ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запланирована реконструкция школы на улице Фадеева.