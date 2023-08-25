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Гроза уничтожила два дома и один склад в Новосибирской области

  • 25/08/2023, 14:48
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Гроза уничтожила два дома и один склад в Новосибирской области
Опасность природной стихии сохраняется на 25 августа.

Разбушевавшаяся не на шутку погода добавила работы сотрудникам МЧС.

В то время, как жители региона, развлекались светящимся от молний небом и постили красивые видео в социальных сетях, спасатели боролись с последствиями природного явления.

— В ночь с 24 на 25 августа огнеборцы ликвидировали три крупных пожара в Новосибирском районе и в Новосибирске. В одном из случаев потребовалась эвакуация людей. Предварительно к возгораниям привели грозовые разряды, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Уже поздно вечером в 23:30 в селе Красный Яр Ордынского района вспыхнул склад на улице Сибирская. К счастью, помещение было бесхозным.  О пожаре в службу 101 сообщил очевидец.

— К прибытию первого пожарно-спасательного расчета горела кровля строения по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседний склад. Для локализации пожара на общей площади 560 квадратных метров ушел час. Соседние постройки пожарным удалось отстоять от повреждений. На тушение возгорания реагировала усиленная группировка, в том числе местная добровольная пожарная команда, — рассказали в ведомстве.

Примерно в это же время от молнии загорелся пустой частный дом в ДНТ «Берег» Новосибирского района. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь повредил мансарду, чердак и крышу.

В 23:51 молния подожгла дом на несколько квартир в поселке Пашино на улице Белореченская. Из него эвакуировались четверо детей и семеро взрослых. Никто не пострадал.

Ранее Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о прогнозируемых опасных погодных явлениях на территории региона с 24 по 25 августа.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар молния гроза


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