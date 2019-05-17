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«Тион» готовится к выходу на торговые площадки КНР и рынок США

В 2019 году в Нью-Йорке может быть установлена система мониторинга атмосферного воздуха, разработанная компанией.
  • 17/05/2019, 20:32
Автор: Юлия Данилова
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В планах компании через 2-3 года довести долю экспортных продаж минимум до 50%.

— Мы занимаемся разработкой и производством систем очистки и обеззараживания воздуха. В Китае проблема с качеством воздуха актуализирована, там в меньшей степени нужно объяснять, что об этом нужно заботиться, поэтому в 2015 году мы вышли с продажами на уже достаточно подготовленный рынок, — сообщил InfoPro54 основатель ГК «Тион» Дмитрий Трубицын. — Кроме того, часть нашего производства расположена в Китае, поэтому это был естественный шаг: на плацдарме производственной площадки организовать отдел продаж. В какой-то момент один из сооснователей нашей компании поехал в КНР, сформировал там команду из людей с российскими корнями, давно живущих в стране. Потом в команду вошли местные специалисты, что позволило упростить коммуникации с внешним миром. Наша продукция была адаптирована под китайский рынок, и мы начали экспансию без дополнительных инвестиций и новых партнеров.

Предприниматель признается, что китайский рынок — своеобразный, поэтому решение о работе в КНР было непростым, и сейчас по-прежнему остается много вопросов.

— Там много специфики, связанной с менталитетом, с подходом к ведению бизнеса. К примеру, у нас до сих пор идет период накопления опыта работы на рынке. Мы только недавно выдержали временной ценз, который позволяет нам начать продвижение на внутреннем китайском рынке — торговых площадках типа Taobao. В Китае компания и торговая марка должны просуществовать несколько лет, так рынок защищается от непонятных фирм-выскочек. Сейчас мы готовимся к новому этапу развития — выходу на внутренние торговые площадки КНР, — рассказывает Трубицын. — Кроме того, сама форма ведения бизнеса в Китае требует серьезного внимания с нашей стороны и больших исследовательских усилий.

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В планах компании — активизация работы и на западных рынках. Сегодня около 10% продукции Tion уже продается за рубежом. Ее можно встретить в странах ЕС, где уже работают дилеры компании, а на продукцию получены соответствующие сертификаты, но пока это пилотные поставки, системная работа не выстроена. Через 2–3 года компания намерена довести долю экспортных продаж минимум до 50%.

— Мы точно хотим диверсифицировать бизнес по страновому принципу. И это должны быть не спорадические продажи, а системные, выстроенные процессы. Это сложная работа, так как — в отличие от софтовых и IT-компаний — поставки за рубеж нашей продукции требуют серьезного развития сервисной инфраструктуры, — поясняет Трубицын. — Например, для продажи основного экспортного продукта, бризера, мы должны выстроить систему его монтажа, сервисного обслуживания, а для этого нужно открыть представительство, обучить специалистов, открыть дилерскую и сервисную сеть.

Очень перспективным собеседник InfoPro54 считает рынок США. Он признался, что американский рынок оказался удивительно восприимчивым и отзывчивым.

— Несмотря на то, что это технологически развитая страна, есть много технических задач, которые не решены. Там очень высокая конкуренция в части софта и IT, но как только мы говорим про продукты материальные, там вполне можно конкурировать, если делаешь что-то разумное. Кроме того, там адекватное отношение к малому и среднему бизнесу. Они имеют очень высокий кредит доверия, — констатирует Дмитрий Трубицын.

В первую очередь, на зарубежные рынки компания выходит с бризерами, в том числе с системами мониторинга качества воздуха внутри помещения — комплексным решением, позволяющим обеспечить заданные параметры микроклимата внутри помещения при минимизации энергопотребления. Второй продукт — проект CityAir — система, на базе которой строятся сети мониторинга атмосферного воздуха.

«CityAir» будет прогнозировать загрязнение воздуха

— «CityAir» — это наш внутренний стартап, но в России он уже генерит cash-поток. В несколько стран мы делали пилотные поставки, наши станции работают в США, Англии. Интерес к ним — это общемировой тренд. Несколько компаний и команд сейчас подошли к созданию карты состояния окружающей среды с высокой территориальной и временной точностью. Задача сложная и пока никем не решена. Для этого нужны не только станции как «железо», но и сложные, продвинутые алгоритмы и модели. Вот в это мы играем, и первое наше взаимодействие с внешним миром по этой теме позитивно, — заявляет Дмитрий Трубицын.

В этом году «Тион» надеется поставить сеть CityAir в Нью-Йорк в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом (MIT). Сеть новосибирских разработчиков может быть выбрана в качестве опорной — с ней будут сравниваться показания различных экспериментальных сетей.

Трубицын не исключает, что в перспективе «Тион» также может выйти на зарубежные рынки с профессиональным и промышленным оборудованием. Этот сегмент специфичен — для него требуется формировать отдельную команду с особыми компетенциями, так как оформление сделок может занимать около года.

«Тион» — это группа научно-исследовательских, производственных и торговых предприятий, обеспечивающих полный цикл создания современных высокотехнологичных продуктов в области умной и энергоэффективной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. В группу входит 18 юрлиц, работает около 300 сотрудников, мощность производства — 50 тысяч единиц продукции в год, говорится на сайте компании. Офисы продаж открыты в 15 странах. Компания является резидентом Сколково и Технопарка новосибирского Академгородка. Машиностроительная компания ООО «Тион Умный микроклимат» попала в топ-15 организаций Национального рейтинга «ТехУспех-2018» по темпам роста.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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