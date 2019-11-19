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Истории успеха

Министр транспорта РФ оценил развитие аэропорта «Толмачёво»

Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» планируется реализовать к 2025 году в два этапа.
  • 19/11/2019, 18:32
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В рамках XIII Международного форума «Транспорт России» в Москве обсуждалась транспортная доступность аэропорта «Толмачёво» как важнейший фактор развития международного хаба, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На примере Новосибирской области министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что успешные инвестиционные проекты – это не только усилия каждого участника реализации проекта на своём месте, но и активная поддержка со стороны региона.

— Каждый должен выполнять свою работу на своём участке и, желательно, делать это хорошо. В Правительстве Новосибирской области каждому инвестиционному проекту назначается специальный куратор, ведущий проект от начала до самого конца. Новые интересные, экспериментальные способы регулирования, которые внедряются в Новосибирской области – также часть успеха, — подчеркнул министр транспорта РФ.

Андрей Травников напомнил, что у Новосибирской области сформирован «пакет» инвестиционного законодательства, который предусматривает меры поддержки и определённые преференции.

— Опыт развития «Толмачёво» показывает, что сегодня для инвесторов налоговые преференции и другие меры поддержки на уровне региона не являются определяющими при принятии окончательного инвестиционного решения. Да, это одна из обязательных опций, инвесторы смотрят на «пакеты» и наличие преференционных зон в регионе, но определяющими выступают рыночные факторы, чёткие планы развития и долгосрочное понимание взаимодействия. В числе важнейших факторов, привлекающих инвесторов – развитие сопутствующей инфраструктуры, в первую очередь транспортно-логистической, — отметил глава Новосибирской области.

Напомним, сегодня в формате проекта ГЧП и инвестпроектов проводится строительство нового терминала аэропорта «Толмачёво». Кроме того, запланирована реконструкция обеих ВПП. Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет направлено 11,5 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Фото: Gensa Gensa

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