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Никакой драмы!

Судьба Городского драматического театра под управлением Сергея Афанасьева стала предметом совместной заботы областных и муниципальных властей.
  • 19/11/2019, 19:10
Автор: Игорь Смольников
Никакой драмы!
Сергей Афанасьев не только останется у руля ГДТ, но и будет худруком нового театра — Сибирского камерного театра «13-й трамвай».

Уход Сергея Афанасьева с поста руководителя театра — ситуативно исчерпанная тема. Он остается. Кроме того, остается в ближнесрочных планах и переселение ГДТ в здание бывшего кинотеатра «Пионер». Решению «квартирного вопроса» театра было посвящено специальное совещание у губернатора, прошедшее 18 ноября. Выход из замкнутого круга, в котором жилищная проблема ГДТ устало вращалась 30 лет, наконец-то найден.

Исчерпана и кадрово-административная драма, сделавшая Сергея Афанасьева главным новосибирским ньюсмейкером ноября: он отозвал заявление об увольнении и торжественно порвал его на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве ТАСС.

 — Я возвращаюсь к руководству театром, поскольку пути решения проблем найдены, — сказал Афанасьев. — Итогами вчерашнего совещания у губернатора я полностью удовлетворен. Меня порадовала заинтересованность Андрея Александровича в ГДТ. Он подчеркнул, что в курсе национальной и международной значимости нашего театра. Проблема получила общероссийскую огласку, к нам было привлечено внимание областной власти. Судьба театра определена и достаточно оптимистична.

Казус, который стал катализатором напряженной ситуации,  смещение сроков финансирования реконструкции театра на 2022-2023 годы  исчерпан. Сроки реконструкции возвращены в менее томительные календарные рамки  на отрезок 2020-2021 годов. Собственным домом театра станет, как и предполагалось ранее, бывшее здание кинотеатра «Пионер».

Ускорителем процесса послужит финансовая коллаборация города и области — решение, о котором, собственно, и договорились на совещании у губернатора.

— Нашему министерству совместно с муниципальным департаментом культуры поручено проработать детализированную схему финансирования, — сказал Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области. — Сумму пока не озвучиваем, так как идет защита бюджета. Когда Законодательное собрание примет бюджет, тогда мы ее и назовем. Мэр, в свою очередь, прорабатывает вопрос с арендодателями по поручению губернатора — ведь проблему обострила и ситуация с нынешней локацией театра  с подвалом на Вокзальной магистрали. Арендодатель (компания ООО «Никомед Сибирь») вовремя не проинформировал нас, что ему нужны помещения. Естественно, перспектива лишиться входной зоны театра очень взволновала Сергея Николаевича. Из этой проблемы мы тоже нашли выход: театр не потеряет вестибюль и гардероб, мы отдадим «Никомеду» директорский кабинет, а под новый директорский кабинет найдем помещение в том же здании.

Схема совместного (муниципально-регионального) финансирования реконструкции «Пионера» уже отработана на строительстве новосибирских школ и доказала свою эффективность.

Не исключено и перемещение театра Афанасьева в линейку областных арт-брендов (и в финансово-административном смысле) — по аналогии с «Красным факелом» или «Глобусом». Конечно, это даст некоторое семантическое размывание имени «Городской драматический театр», но, как подчеркнули все участники процесса, большой проблемой это не является.

— Административная принадлежность театра — вопрос не самоценный, — подчеркнула вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Главное — это жизнеспособность театра, его позитивное развитие.

Если перспективы бывшего кинотеатра «Пионер» прояснились и теперь счастливо связаны с ГДТ, то судьба строения на Серебренниковской (предыдущая из обещанных Афанасьеву локаций, целевым образом строившееся под театр здание) до сих пор не ясна. Как отметила Анна Терешкова, сугубо теоретические основания для решения этой проблемы есть: нынешние собственники недостроенного здания, живущие в Барнауле, готовы эту постройку продать. Но тогда вопрос с домом для театра снова растянется. На выкуп здания на Серебренниковской требуются 450 млн рублей. То есть ровно столько же, сколько нужно, чтобы за пару лет переформатировать под театр здание «Пионера». Поэтому, как объяснила Анна Терешкова, выбор естественным образом был сделан в пользу варианта с более близкой результативностью.

Примечательно, что Сергей Афанасьев не только останется у руля ГДТ, но и будет худруком нового театра — Сибирского камерного театра «13-й трамвай», открывшегося 11 ноября. Театр «13-й трамвай» создан как площадка профессиональной интеграции выпускников и студентов Новосибирского театрального института. Потому Сергей Афанасьев не намерен оставлять его без внимания.

— Буду рулить «13-м трамваем», пока этот театр не окрепнет, не встанет на крыло,  резюмировал Афанасьев. — Думаю, из этого молодого коллектива со временем получится интересный театральный бренд.

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