У Новосибирского аффинажного завода сменился собственник

ПАО «Волга Капитал», которому принадлежало 80% акций Новосибирского аффинажного завода (НАЗ), вышло из состава акционеров. Теперь единственным акционером АО «НАЗ» стало частное лицо, сообщили в пресс-службе НАЗ.

— В период с августа 2017 по сентябрь 2019 основным акционером Акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» было Публичное акционерное общество «Волга Капитал». В сентябре 2019 г. произошли изменения в составе акционеров. ПАО «Волга Капитал» вышло из владения акциями. В настоящее время единственным акционером АО «НАЗ» стало частное лицо, — говорится в сообщении.

Напомним, компания «Волга Капитал» купила 80% акций НАЗ у ООО «Центр управления недвижимостью» в августе 2017 года за 704 млн руб. 20% акций владела Лилия Пономарева. Также в собственности бизнесвумен московский клуб-ресторан Центрального дома литераторов, Одинцовская РЭС и антикварная галерея «Наше наследие»

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», директором НАЗ является Дмитрий Латыпов. Уставный капитал предприятия равен 169,6 млн руб. В 2018 году общий объем извлеченного «Новосибирским аффинажным заводом» золота составил 14 тонн, серебра — 12 тонн. В 2019 году предприятие рассчитывало получить выручку 5 млрд рублей, произвести более 25 тонн золота, более 20 тонн серебра. Акционеры «Новосибирского аффинажного завода» также планировали провести модернизацию новосибирского актива. Оценочный объем инвестиций в новое оборудование предполагался в размере 150 млн рублей.

Фото: Юлия Данилова