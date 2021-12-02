Министр ЖКХ: «Заходишь в лес и слышно, как они листья грызут»

— В прошлом году в бюджете области не было заложено средств на борьбу с шелкопрядом. В итоге мы получили много жалоб, особенно от граждан. По их словам, в южных районах области, когда заходишь в лес слышно, как они [шелкопряд] листья грызут. Этот вопрос решается в рамках субъекта федерации. Если мы закладываем в бюджете деньги на борьбу с шелкопрядом, то нам перечисляются дополнительные средства в рамках софинансирования из федерального бюджета, — сообщил на заседании комиссии по экологии регионального парламента и.о. министра природных ресурсов Новосибирской области Валерий Шрейдер.

По его словам, на 2022 год для борьбы с этим вредителем региону нужно 16 млн рублей. При этом область получит еще дополнительно 80 млн федеральных средств.

В 2020 году в мае в регионе проводились работы по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда на территории Карасукского, Куйбышевского, Купинского, Кыштовского и Чулымского лесничеств на площади 11 441,5 га, сообщала пресс-служба минприроды региона. На тот момент, по данным государственного лесопатологического мониторинга на территории земель лесного фонда Новосибирской области действовали очаги непарного шелкопряда на общей площади 97 744,5 га, площадь, требующая мер борьбы, составляла 39 280,0 га.

Непарный шелкопряд — хвое- и листогрызущий вредитель леса. Обитает на березе и осине — основных деревьях лесостепной зоны. Повреждение вредителем кроны приводит к ослаблению дерева, снижает его способность сопротивляться болезням и другим вредителям. Это также ведет к накоплению сухостоя, создающего повышенную угрозу возникновения пожаров.