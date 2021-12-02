Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Миф первый: «Сергей Бойко находится на Кипре»

После отбытия депутата горсовета, лидера штаба Навального в Новосибирске (организация признана в России экстремистской) Сергея Бойко за границу и еще до официального его объявления об этом, в СМИ и соцсетях начала «гулять» информация о том, что он находится на Кипре. Причем данная информация как появлялась анонимно в соцсетях, так и полуофициально в виде намеков, в том числе от спикера горсовета Дмитрия Асанцева. Данная информация правдой является лишь отчасти. Депутат, по его словам, в настоящий момент проживает с семьей в Греции, где собирается решить вопрос с трудоустройством, но не на Кипре, хотя там действительно был, правда, транзитом, а в Афинах.

— МВД и ФСБ в момент, когда ты куда-то полетел, знают — куда, хоть по стране, хоть за рубеж, — говорит Бойко. — Я летел через Кипр транзитом, то есть там я был один день. Но они (МВД. — Ред.) видели этот вылет на Кипр. Я не рассказывал, где я, а надо же было этим спекулировать, и Асанцев рассказывал, что я на Кипре. Откуда знает, если я не рассказывал? Получается, мало того, что МВД знает, куда ты едешь, но силовики охотно сливают эту информацию. Где я, Асанцев не знал, а про билет ему менты рассказали.

Миф второй: «Нетрезвый депутат Картавин избил таксиста»

Неделей ранее на одном из городских сайтов появилась информация о якобы «избиении нетрезвым депутатом Антоном Картавиным таксиста на улице Новосибирска».

— Очень смешная история, — считает Бойко. — Это забавно: насколько надо не знать Антона, человека интеллигентного, мало пьющего, чтобы поверить в такую байку. При всем моем уважении к НГС, это люди, которые 6 млн в год получают из областного бюджета. Я понимаю, откуда у них такие статьи берутся. Было написано о том, что таксист обратился в полицию. Подтверждения обращения от полиции нет. Таксиста Картавин не бил, если кто и бил таксиста, то это был не Картавин.

Примечательно, что неделей ранее эфир Сергея Бойко как раз слетел в тот момент, когда он, отвечая на вопрос зрителей об этой ситуации, только успел сказать, что не все, написанное на данном интернет-портале, является правдой.

Как сообщил Infopro54 сам Антон Картавин, он в настоящее время ожидает опровержения данной информации, о чем, по его словам, есть принципиальная договоренность с редакцией портала.

— Жду от НГС опровержения после информации от полиции, они готовы дать, — сообщает Картавин. — Они не должны были публиковать эту новость, не имея никакого подтверждения ее реальности.

По словам депутата, одно из изданий, также распространивших данную информацию, уже сделало опровержение.

Миф третий: «Хельга Пирогова уходит в КПРФ»

Напомним, после официального заявления Сергея Бойко о невозвращении в Россию в ближайшей перспективе начали активно гулять версии дальнейшей судьбы его соратников по коалиции «Новосибирск 2020». Согласно одной из них, депутат Хельга Пирогова может вступить в КПРФ.

— Не ведитесь на слухи, — обращается Сергей Бойко к зрителям своего интернет-канала. — Ни в какую КПРФ Хельга, конечно, не вступит. Уже КПРФ волнуется, уже Артем Вениаминович Скатов (вице-мэр Новосибирска) волнуется, что Хельга его потеснит и займет его место. Она там любого может потеснить, но она туда не пойдет. «Хельга вступает в КПРФ» — из той же оперы, что «Картавин избил таксиста», а «Бойко на Кипре» — такой же бред.

Миф четвертый: «Светлана Каверзина отправится к «Новым людям»

Ранее депутат горсовета Светлана Каверзина на своей странице в соцсети сообщала, что рассматривает предложение «Новых людей» о вступлении в их партию. Однако лидер реготделения партии, депутат Заксобрания Дарья Карасева эту информацию опровергает

— Со Светланой Каверзиной <…> мы не обсуждали ни сотрудничество по конкретным проектам, ни вступление в партию, — приводит реготделение «Новых людей» на своей странице в соцсети слова Дарьи Карасевой.

О том, что Светлане Кавезиной в «Новых людях» делать нечего, говорит и Сергей Бойко, по словам которого заявление Каверзиной — не более чем шутка.

— Светлана потроллила, написала, что к «Новым людям» уйдет, когда я уехал, — сообщает Бойко. — Не собирается Светлана к «Новым людям», тем более что они голосовали за закон, который лишает Светлану избирательного права.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Бойко официально объявил, что, находясь за границей, в ближайшее время возвращаться в Россию не планирует из-за возможного преследования со стороны правоохранительных органов.

Все ли мифы действительно окажутся мифами — покажет время. Особенно это касается политических предпочтений соратников Сергея Бойко.