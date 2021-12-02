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Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

  • 02/12/2021, 13:43
Автор:
Новости Новосибирска
Депутат горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко прокомментировал самые неприятные мифы в отношении себя и своих единомышленников в депкорпусе, появившиеся после его отъезда за границу.

Миф первый: «Сергей Бойко находится на Кипре»

После отбытия депутата горсовета, лидера штаба Навального в Новосибирске (организация признана в России экстремистской) Сергея Бойко за границу и еще до официального его объявления об этом, в СМИ и соцсетях начала «гулять» информация о том, что он находится на Кипре. Причем данная информация как появлялась анонимно в соцсетях, так и полуофициально в виде намеков, в том числе от спикера горсовета Дмитрия Асанцева. Данная информация правдой является лишь отчасти. Депутат, по его словам, в настоящий момент проживает с семьей в Греции, где собирается решить вопрос с трудоустройством, но не на Кипре, хотя там действительно был, правда, транзитом, а в Афинах.

МВД и ФСБ в момент, когда ты куда-то полетел, знают куда, хоть по стране, хоть за рубеж, говорит Бойко. Я летел через Кипр транзитом, то есть там я был один день. Но они (МВД. Ред.) видели этот вылет на Кипр. Я не рассказывал, где я, а надо же было этим спекулировать, и Асанцев рассказывал, что я на Кипре. Откуда знает, если я не рассказывал? Получается, мало того, что МВД знает, куда ты едешь, но силовики охотно сливают эту информацию. Где я, Асанцев не знал, а про билет ему менты рассказали.

Миф второй: «Нетрезвый депутат Картавин избил таксиста»

Неделей ранее на одном из городских сайтов появилась информация о якобы «избиении нетрезвым депутатом Антоном Картавиным таксиста на улице Новосибирска».

Очень смешная история, считает Бойко.  Это забавно: насколько надо не знать Антона, человека интеллигентного, мало пьющего, чтобы поверить в такую байку. При всем моем уважении к НГС, это люди, которые 6 млн в год получают из областного бюджета. Я понимаю, откуда у них такие статьи берутся. Было написано о том, что таксист обратился в полицию. Подтверждения обращения от полиции нет. Таксиста Картавин не бил, если кто и бил таксиста, то это был не Картавин.

Примечательно, что неделей ранее эфир Сергея Бойко как раз слетел в тот момент, когда он, отвечая на вопрос зрителей об этой ситуации, только успел сказать, что не все, написанное на данном интернет-портале, является правдой.

Как сообщил Infopro54 сам Антон Картавин, он в настоящее время ожидает опровержения данной информации, о чем, по его словам, есть принципиальная договоренность с редакцией портала.

Жду от НГС опровержения после информации от полиции, они готовы дать, сообщает Картавин. Они не должны были публиковать эту новость, не имея никакого подтверждения ее реальности.

По словам депутата, одно из изданий, также распространивших данную информацию, уже сделало опровержение.

Миф третий: «Хельга Пирогова уходит в КПРФ»

Напомним, после официального заявления Сергея Бойко о невозвращении в Россию в ближайшей перспективе начали активно гулять версии дальнейшей судьбы его соратников по коалиции «Новосибирск 2020». Согласно одной из них, депутат Хельга Пирогова может вступить в КПРФ.

Не ведитесь на слухи, обращается Сергей Бойко к зрителям своего интернет-канала. Ни в какую КПРФ Хельга, конечно, не вступит. Уже КПРФ волнуется, уже Артем Вениаминович Скатов (вице-мэр Новосибирска) волнуется, что Хельга его потеснит и займет его место. Она там любого может потеснить, но она туда не пойдет. «Хельга вступает в КПРФ» из той же оперы, что «Картавин избил таксиста», а «Бойко на Кипре» — такой же бред.

Миф четвертый: «Светлана Каверзина отправится к «Новым людям»

Ранее депутат горсовета Светлана Каверзина на своей странице в соцсети сообщала, что рассматривает предложение «Новых людей» о вступлении в их партию. Однако лидер реготделения партии, депутат Заксобрания Дарья Карасева эту информацию опровергает

Со Светланой Каверзиной <…> мы не обсуждали ни сотрудничество по конкретным проектам, ни вступление в партию, приводит реготделение «Новых людей» на своей странице в соцсети слова Дарьи Карасевой.

О том, что Светлане Кавезиной в «Новых людях» делать нечего, говорит и Сергей Бойко, по словам которого заявление Каверзиной не более чем шутка.

Светлана потроллила, написала, что к «Новым людям» уйдет, когда я уехал, сообщает Бойко. Не собирается Светлана к «Новым людям», тем более что они голосовали за закон, который лишает Светлану избирательного права.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Бойко официально объявил, что, находясь за границей, в ближайшее время возвращаться в Россию не планирует из-за возможного преследования со стороны правоохранительных органов.

Все ли мифы действительно окажутся мифами — покажет время. Особенно это касается политических предпочтений соратников Сергея Бойко.

Фото из группы коалиции «Новосибирск 2020» в Facebook

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Рубрики : Общество Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : фейк политика коалиция Горсовет


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