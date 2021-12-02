В Сибири выявлено более 130 нелегальных участников финансового рынка

По данным Сибирского ГУ Банка России, в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае выявили 136 нелегальных участников финансового рынка. Из них 6 организаций обладали признаками финансовых пирамид. Они привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. Эти и подобные им компании предлагают вложить деньги в различные высокодоходные проекты, фактически не осуществляя никакой деятельности.

Как и прежде, значительная часть— почти 80% — незаконно выдавали потребительские займы. При этом половина всех черных кредиторов — это организации, которые незаконно работают под вывесками ломбардов.

— В третьем квартале в списке нелегальных участников резко увеличилось количество компаний, которые работают под вывесками ломбардов. Это связано с изменениями законодательства. По новым правилам, все ломбарды должны были до 9 июля подать эту заявку, приложить к ней комплект документов и оплатить пошлину. Те, кто этого не сделал, были исключены из реестра, а деятельность в качестве кредитора стала считаться незаконной, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Он также добавил, что настоящие ломбарды поднадзорны Банку России. Это дает защиту клиентам этих финансовых организаций. Например, у человека есть как минимум месяц с первого дня просрочки на то, чтобы выкупить свое имущество. Ломбард в этот период не имеет права его продать, обязан самостоятельно застраховать залог и не может в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по займу.

Нелегалы не подчиняются запрету увеличивать процентную ставку по займу или запрету взимать плату за хранение залога. Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять свое имущество. Ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет. Если вам предлагают другие виды договоров – купли-продажи, хранения, комиссии – это повод заподозрить нелегала. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России

Прежде чем обращаться в финансовую организацию, стоит убедиться в ее легальности. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Если данных о компании нет, то она не имеет права оказывать финансовые услуги и не поднадзорна Банку России. Также на сайте регулятора публикуется список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем почти 3,3 тысячи организаций. С компаниями из этого перечня ни в коем случае не следует иметь дело.